Губернатор Кипер: в Одессе и области без света остались более 50 тыс. человек

В Одессе и области без света остались более 50 тыс. человек

Фото: dsns_telegram / Telegram

В Одесской области получили повреждения энергообъекты, 53 тыс. человек остались без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кипер в телеграм-канале.

«Повреждения получили энергообъекты Одессчины. Обесточены 53 тыс. абонентов электроснабжения. В Одессе частично происходят стабилизационные отключения», — говорится в сообщении.

В ночь на 22 марта в Одессе и районе объявляли воздушную тревогу. Предупреждение действовало около четырех часов.

Власти региона регулярно сообщают о взрывах. 15 марта в регионе действовал режим воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщили тогда о минимум трех взрывах в Одессе.

Сирены в городе включили в ночь на 17 марта. Первый взрыв прозвучал примерно в 1:24 мск, второй — спустя полчаса, в 1:51 мск.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносят только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.