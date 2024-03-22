В Одессе и области без света остались более 50 тыс. человек
В Одесской области получили повреждения энергообъекты, 53 тыс. человек остались без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кипер в телеграм-канале.
«Повреждения получили энергообъекты Одессчины. Обесточены 53 тыс. абонентов электроснабжения. В Одессе частично происходят стабилизационные отключения», — говорится в сообщении.
В ночь на 22 марта в Одессе и районе объявляли воздушную тревогу. Предупреждение действовало около четырех часов.
Власти региона регулярно сообщают о взрывах. 15 марта в регионе действовал режим воздушной тревоги. Украинские СМИ сообщили тогда о минимум трех взрывах в Одессе.
Сирены в городе включили в ночь на 17 марта. Первый взрыв прозвучал примерно в 1:24 мск, второй — спустя полчаса, в 1:51 мск.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносят только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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