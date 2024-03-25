Часть Одессы осталась без света после взрывов

В Одессе в результате взрывов повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.

Часть города осталась без электроснабжения. «РБК Украина» со ссылкой на мэрию пишет, что из-за этого сегодня в Одессе не будет работать электротранспорт.

О серии взрывов в Одессе и области власти сообщали в ночь на 25 марта, в регионе объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали и в Николаевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносят только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.