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Военная операция на Украине ,  
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Часть Одессы осталась без света после взрывов

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине

В Одессе в результате взрывов повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.

Часть города осталась без электроснабжения. «РБК Украина» со ссылкой на мэрию пишет, что из-за этого сегодня в Одессе не будет работать электротранспорт.

В Одессе и области прогремели взрывы
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

О серии взрывов в Одессе и области власти сообщали в ночь на 25 марта, в регионе объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали и в Николаевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносят только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Одесса электроснабжение взрывы Военная операция на Украине
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