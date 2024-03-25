Часть Одессы осталась без света после взрывов
В Одессе в результате взрывов повреждена энергетическая инфраструктура, сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Кипер.
Часть города осталась без электроснабжения. «РБК Украина» со ссылкой на мэрию пишет, что из-за этого сегодня в Одессе не будет работать электротранспорт.
О серии взрывов в Одессе и области власти сообщали в ночь на 25 марта, в регионе объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали и в Николаевской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносят только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Кадры из зала суда с третьим подозреваемым в теракте
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Опубликованы обновленные списки пострадавших в теракте
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов