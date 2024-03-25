ЕС не исключил возобновления сотрудничества с Россией против терроризма

Стано: ЕС не отказался бы от сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

Петер Стано не исключил, что ЕС возобновил бы сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, если бы Москва выступила с таким предложением

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Евросоюз, вероятно, не отказался бы от возобновления сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом, если бы Москва выступила с таким предложением, заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Euronews.

Он отметил, что «очень трудно представить, что могло бы стать основой сотрудничества». Также Стано заявил, что ЕС полностью приостановил сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом после начала военной операции на Украине.

Стано призвал Россию «не использовать теракт в Москве в качестве предлога или мотивации для усиления» конфликта на Украине. Он также отверг причастность Киева к теракту: «Нет никаких указаний, никаких доказательств того, что Украина была связана с этим нападением».

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения 23 марта заявил, что террористы после нападения на «Крокус Сити Холл» ехали в сторону Украины. «Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — сказал глава государства. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк писал, что Киев непричастен к теракту.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске вооруженные люди открыли огонь перед концертом группы «Пикник», подожгли помещения и скрылись. В результате теракта погибли 137 человек, 180 пострадали.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причастности «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено) к теракту, отметил, что следствие еще идет. По его словам, какая-то стройная версия пока не озвучивалась, речь идет только о предварительных данных. О том, что ответственность на себя взяла террористическая организация, писали The New York Times и Reuters.

23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четырех, которых силовики назвали непосредственными исполнителями атаки. Басманный суд арестовал их до 22 мая.