NBC назвал риски для США при новой попытке передать помощь сектору Газа

NBC: войска США будут в опасности при доставке гумпомощи в Газу по морю

США ищут способ безопасно доставить помощь палестинцам по морю без риска для военных. Груз могут доставлять с причала автомобилями, но их придется тщательно проверять по возвращении на наличие взрывных устройств, выяснил NBC

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Власти США намереваются организовать доставку гуманитарной помощи в секторе Газа по морю, однако эти планы несут в себе риски для американских военнослужащих, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники среди действующих и бывших сотрудников администрации.

Согласно плану, рассказали источники, в нескольких милях от берега военные построят причал, в котором гражданские суда будут разгружать гуманитарную помощь. Затем помощь перегрузят на грузовики, после чего автомобили с помощью армейских катеров переправят на другой, временный причал, расположенный на берегу.

Президент Джо Байден, объявляя о планах построить причал близ берега сектора Газы, пообещал не отправлять американские войска в Палестину. Среди рассматриваемых вариантов — использование водителей и охранников из других стран или привлечение частных охранных компаний, которые бы перевозили грузовики с пирса на сушу и доставляли пустые автомобили обратно на береговой причал для передачи американцам. Военные США займутся переправкой на морской причал для повторной загрузки гумпомощью.

Эти планы сопряжены с рисками, отметили американские чиновники, поскольку грузовики будут управляться не военнослужащими США. «Кто-то мог бы подложить бомбу в грузовик с таймером или дистанционным детонатором и вызвать катастрофу», — пояснил американский военный чиновник.

Согласно другому предложению, грузовики могли бы разгружать в пределах периметра безопасности неподалеку от берега на контролируемой израильскими войсками территории. Однако такой вариант отнимет больше времени, что отсрочит получение помощи палестинцами.

Самый быстрый способ передачи груза — направить грузовики прямо к пунктам распределения, однако для этого потребуется несколько раз проверять автомобили, прежде чем позволить им вернуться на временный причал, заявили дипломатический источники NBC. Собеседник в военных кругах сравнил этот процесс с досмотров грузовиков, въезжающих на военную базу США в зоне боевых действий.

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По подсчетам ООН, на конец февраля порядка 576 тыс. человек — четверть населения анклава — находились в шаге от голода, сейчас «от острого недоедания страдает каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил об отсутствии условий для эффективной доставки гуманитарной помощи в анклав, так как КПП «Рафах» на границе Египта не рассчитан на большое число фур и не может пропускать необходимый объем грузов.

С марта американские военные начали десантировать гуманитарную помощь с самолетов. Только за первый вылет три грузовых самолета сбросили более 38 тыс. порций еды. Власти США решили направить $10,3 млрд на оказание гуманитарной помощи палестинцам.