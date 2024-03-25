 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

NBC назвал риски для США при новой попытке передать помощь сектору Газа

NBC: войска США будут в опасности при доставке гумпомощи в Газу по морю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
США ищут способ безопасно доставить помощь палестинцам по морю без риска для военных. Груз могут доставлять с причала автомобилями, но их придется тщательно проверять по возвращении на наличие взрывных устройств, выяснил NBC
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Власти США намереваются организовать доставку гуманитарной помощи в секторе Газа по морю, однако эти планы несут в себе риски для американских военнослужащих, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники среди действующих и бывших сотрудников администрации.

Согласно плану, рассказали источники, в нескольких милях от берега военные построят причал, в котором гражданские суда будут разгружать гуманитарную помощь. Затем помощь перегрузят на грузовики, после чего автомобили с помощью армейских катеров переправят на другой, временный причал, расположенный на берегу.

Президент Джо Байден, объявляя о планах построить причал близ берега сектора Газы, пообещал не отправлять американские войска в Палестину. Среди рассматриваемых вариантов — использование водителей и охранников из других стран или привлечение частных охранных компаний, которые бы перевозили грузовики с пирса на сушу и доставляли пустые автомобили обратно на береговой причал для передачи американцам. Военные США займутся переправкой на морской причал для повторной загрузки гумпомощью.

Эти планы сопряжены с рисками, отметили американские чиновники, поскольку грузовики будут управляться не военнослужащими США. «Кто-то мог бы подложить бомбу в грузовик с таймером или дистанционным детонатором и вызвать катастрофу», — пояснил американский военный чиновник.

В Минобороны Израиля заявили, что 2024-й станет «годом войны и победы»
Политика
Йоав Галант

Согласно другому предложению, грузовики могли бы разгружать в пределах периметра безопасности неподалеку от берега на контролируемой израильскими войсками территории. Однако такой вариант отнимет больше времени, что отсрочит получение помощи палестинцами.

Самый быстрый способ передачи груза — направить грузовики прямо к пунктам распределения, однако для этого потребуется несколько раз проверять автомобили, прежде чем позволить им вернуться на временный причал, заявили дипломатический источники NBC. Собеседник в военных кругах сравнил этот процесс с досмотров грузовиков, въезжающих на военную базу США в зоне боевых действий.

Читайте на РБК Pro
На замену SAP: какую отечественную платформу выбрать — 7 вариантов
Для первой закупки в КНР достаточно ₽ 100 тыс. Затраты вас ждут в другом
По каким фразам в письме клиент поймет, что он вам безразличен
Вы удалили весь «компромат»: как налоговая узнает о дроблении

Россия заблокировала резолюцию США без требования прекратить огонь в Газе
Политика
Фото:Mike Segar / Reuters

По подсчетам ООН, на конец февраля порядка 576 тыс. человек — четверть населения анклава — находились в шаге от голода, сейчас «от острого недоедания страдает каждый шестой ребенок в возрасте до двух лет». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил об отсутствии условий для эффективной доставки гуманитарной помощи в анклав, так как КПП «Рафах» на границе Египта не рассчитан на большое число фур и не может пропускать необходимый объем грузов.

С марта американские военные начали десантировать гуманитарную помощь с самолетов. Только за первый вылет три грузовых самолета сбросили более 38 тыс. порций еды. Власти США решили направить $10,3 млрд на оказание гуманитарной помощи палестинцам.

Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Кадры из зала суда с третьим подозреваемым в теракте

Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Опубликованы обновленные списки пострадавших в теракте

Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»

Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
сектор Газа США гуманитарная помощь
Материалы по теме
Насколько велик риск отставки Нетаньяху с поста премьер-министра Израиля
Политика
Лидеры ЕС призвали к прекращению огня впервые с начала конфликта в Газе
Политика
В ООН не исключили совершение Израилем военных преступлений в Газе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
NBC назвал риски для США при новой попытке передать помощь сектору Газа Политика, 08:32
Эксперты рассказали о способе мошенников получить доступ к «Госуслугам» Технологии и медиа, 08:24
Торговые центры в Москве попросили разрешить им вооруженную охрану Бизнес, 08:23
Минобороны сообщило об ударах по украинским военным около границы России Политика, 08:15
Индия стала крупнейшим поставщиком лекарств на российский рынок Бизнес, 08:02
Часть Одессы осталась без света после взрывов Политика, 08:01
Отличившихся при задержании террористов из «Крокуса» военных наградили Общество, 07:43
«Росатом» занялся созданием универсальной «тележки» для электромобилей Бизнес, 07:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Военные перехватили над Ростовской областью 11 дронов Политика, 07:19
Цены на авиабилеты в экономклассе в начале года резко выросли Бизнес, 07:01
Биржевой курс доллара превысил ₽93 Инвестиции, 06:54
Минобороны сообщило об улучшении позиций на южнодонецком направлении Политика, 06:52
Неизвестные пытались поджечь магазины товаров для военных в Новосибирске Общество, 06:45