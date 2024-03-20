В Минобороны Израиля заявили, что 2024-й станет «годом войны и победы»
2024 год станет для Израиля не только годом войны, но и годом победы, заявил в Х глава военного ведомства страны Йоав Галант.
«На ежегодном совещании Министерства обороны я подчеркнул руководителям дивизий, что 2024 год будет не только годом войны, но и годом победы», — написал он в Х.
Галант добавил, что для обеспечения количественного и качественного преимущества Израилю необходимо мобилизовать народ. По его мнению, только так страна сможет победить в войне с ХАМАС.
С 24 ноября до 1 декабря 2023 года в секторе Газа действовало временное перемирие для обмена заложниками и заключенными и доставки гуманитарной помощи в эксклав.
Изначально оно было заключено на четыре дня, но впоследствии продлевалось: израильские власти согласились продлевать его на 24 часа за десять каждых освобожденных заложников. Последняя группа удерживаемых из шести человек была передана израильской стороне через Красный Крест 1 декабря.
В феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил военному кабинету план послевоенного урегулирования в Газе. Он предусматривает демилитаризацию и «дерадикализацию» сектора Газа, военный контроль Израиля в регионе, «южный заслон» на границе эксклава с Египтом и передачу гражданской власти местным силам.
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