Россия заблокировала резолюцию США без требования прекратить огонь в Газе

Россия заблокировала в СБ резолюцию США без требования прекратить огонь в Газе

Вето кроме России также наложил Китай. В резолюции говорится об «императиве» немедленного и устойчивого прекращения огня. Небензя отказался считать эту формулировку призывом к прекращению огня и напомнил об альтернативном проекте

Фото: Mike Segar / Reuters

Россия в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции США о кризисе на Ближнем Востоке, где отсутствует требование о немедленном прекращении огня в секторе Газа. Трансляция заседания шла на сайте всемирной организации.

Документ поддержали 11 из 15 членов Совета Безопасности. Вето также наложил Китай. Против документа проголосовал и Алжир. Гайана воздержалась от голосования.

В проекте говорится об «императиве» «немедленного и устойчивого прекращения огня для защиты гражданского населения со всех сторон», облегчения доставки необходимой помощи и поддержки переговоров между Израилем и группировкой ХАМАС, направленных на устойчивое прекращение боевых действий, связанных с освобождением всех заложников.

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что подобная формулировка не содержит прямого призыва к немедленному прекращению огня. Напротив, в нем содержится «фактически зеленый свет Израилю на проведение военной операции в Рафахе», сказал он. Дипломат назвал резолюцию бессмысленной и «ведущей в никуда».

В документе также отвергаются действия, ведущие к сокращению территории сектора Газа. В нем содержится осуждение призывов к перемещению населения региона, отвергаются любые попытки демографических изменений в нем.

Резолюция также содержит требование к движению ХАМАС и «прочим вооруженным группам» немедленно предоставить гуманитарный доступ к оставшимся в эксклаве заложникам.

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Совбез ООН не может принять резолюцию с требованием о прекращении огня в секторе Газа уже около полугода. Россия возлагает ответственность за это на США, которые также блокировали резолюции, содержащие этот тезис. Как уточнил Небензя, это происходило уже четырежды.

Дипломат перед голосованием обратил внимание на альтернативный проект, который подготовил «ряд непостоянных членов» Совета Безопасности. В нем, по его словам, содержится требование прекратить огонь.