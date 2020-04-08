Берни Сандерс снял свою кандидатуру с выборов президента США

Сенатор Сандерс принял решение завершить свою президентскую кампанию. Таким образом, Джо Байден стал единственным политиком, претендующим на право стать кандидатом в президенты от Демпартии и бросить вызов Дональду Трампу

Берни Сандерс (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил о прекращении участия в президентских выборах США. В своем обращении, трансляция которого велась на сайте предвыборного штаба политика, Сандерс признался, что такое решение стало для него «трудным и болезненным».

«Глядя на то, как страну поглощает кризис, я не могу без зазрения совести продолжать вести кампанию, которая все равно не завершится успехом и которая может помешать важной работе, которой мы должны заниматься в это непростое время», — сказал он. Очередные выборы должны пройти в США в первый вторник ноября. До этого Демократическая партия должна выбрать единого кандидата. От Республиканской партии баллотировать на второй срок будет действующий президент Дональд Трамп.

Сандерс поблагодарил всех, кто помогал его кампании, и пообещал, что продолжит бороться за справедливость в США. Сенатор будет добиваться принятия мер, которые, по его мнению, помогут рядовым американцам, — например, повышение минимальной заработной платы и введение общедоступной государственной системы здравоохранения. «Хотя нашей [президентской] кампании пришел конец, наше движение продолжит существовать», — заявил он. «Вместе мы изменили представление американцев о том, какой нацией мы способны стать и помогли этой стране в <...> борьбе за экономическую справедливость, социальную справедливость, расовую справедливость», — обратился сенатор к своим сторонникам.

Решение завершить предвыборную кампанию Сандерс принял после нескольких поражений на праймериз и кокусах Демократической партии. Его противник — бывший вице-президент США Джо Байден обошел Сандерса в ключевых штатах, в том числе во Флориде, Мичигане и Северной Каролине. Во вторник очередные праймериз состоялись в штате Висконсин, но их результаты будут объявлены не ранее 13 апреля. Ко времени прекращения кампании в активе Сандерса было 914 голосов делегатов, у Байдена — 1217. Для того, чтобы быть избранным кандидатом от партии необходимо на съезде Демпартии получить поддержку как минимум 1991 делегата (они голосуют в соответствии с результатами праймериз в штатах).

Сандерс назвал Байдена «достойным человеком», с которым он готов сотрудничать. Байден написал в Twitter, что считает Сандерса «выдающимся лидером». «Я хорошо знаю Берни. Он хороший человек, выдающийся лидер и один из самых влиятельных голосов, выступающих за преобразования в нашей стране», — отметил Байден.