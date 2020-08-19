Сенаторы оценили утверждение Байдена соперником Трампа на выборах

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Выдвижение Демократической партией США бывшего вице-президента Джо Байдена в качестве кандидата на выборах главы государства не имеет никакого значения для России. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Американская политическая система выстроена таким образом, что почти поочередно приходят представители то одной партии, то другой, но при этом почти не меняется внешнеполитический курс американцев. Поэтому в этом плане нам все равно, кто будет хозяином Белого дома в следующий четырехлетний срок. Мы будем работать с тем президентом, кого изберет американский народ», — сказал сенатор.

С мнением Джабарова согласен и заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. «Кто бы ни победил [на президентских выборах], чудес ждать не надо, их просто не будет. Не мне оценивать Байдена и [нынешнего американского президента Дональда] Трампа — это задача американских граждан. Вот кого они выберут, с тем и будем работать, это принципиальная позиция российского руководства», — сообщил он.

Климов также отметил, что по американскому законодательству работа по России возложена на госсекретаря США. «Поэтому важнее в данном конкретном случае знать, кто будет следующим госсекретарем, останется ли господин [Майк] Помпео — бывший директор ЦРУ, или придет другой человек», — сказал он. Климов добавил, что человек, который придет на место Помпео, «будет определять стиль и методы конкретной работы прикладной США в отношении России».