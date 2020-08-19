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Сенаторы оценили утверждение Байдена соперником Трампа на выборах

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Выдвижение Демократической партией США бывшего вице-президента Джо Байдена в качестве кандидата на выборах главы государства не имеет никакого значения для России. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Американская политическая система выстроена таким образом, что почти поочередно приходят представители то одной партии, то другой, но при этом почти не меняется внешнеполитический курс американцев. Поэтому в этом плане нам все равно, кто будет хозяином Белого дома в следующий четырехлетний срок. Мы будем работать с тем президентом, кого изберет американский народ», — сказал сенатор.

С мнением Джабарова согласен и заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. «Кто бы ни победил [на президентских выборах], чудес ждать не надо, их просто не будет. Не мне оценивать Байдена и [нынешнего американского президента Дональда] Трампа — это задача американских граждан. Вот кого они выберут, с тем и будем работать, это принципиальная позиция российского руководства», — сообщил он.

Демпартия США утвердила соперника Трампа на выборах
Политика
Фото: Carolyn Kaster / AP

Климов также отметил, что по американскому законодательству работа по России возложена на госсекретаря США. «Поэтому важнее в данном конкретном случае знать, кто будет следующим госсекретарем, останется ли господин [Майк] Помпео — бывший директор ЦРУ, или придет другой человек», — сказал он. Климов добавил, что человек, который придет на место Помпео, «будет определять стиль и методы конкретной работы прикладной США в отношении России».

Ранее Демократическая партия утвердила Байдена в качестве своего единственного кандидата на выборах главы государства, которые назначены на 3 ноября 2020 года. Решение было принято на общенациональном съезде в Милуоки, штат Висконсин. Из-за пандемии коронавируса голосование прошло в видеоформате. Кандидатом от Республиканской партии на выборах выступит Трамп.

Байден в третий раз участвует в выборах президента США. В этом году баллотироваться он решил еще в апреле. На роль единственного кандидата от Демократической партии претендовали более десяти человек, в том числе сенатор от штата Вермонт 78-летний Берни Сандерс и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Сандерс стал последним, кто снял свою кандидатуру с выборов президента США, что позволило Байдену стать единственным политиком, претендующим на право быть кандидатом от Демократической партии.

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Теги: Джо Байден, Демократическая партия США, Дональд Трамп, новости ..., выборы президента США
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