Путин назначил нового посла в Белоруссии

Занимавший эту должность Дмитрий Мезенцев ушел в отставку на прошлой неделе. Его назначили госсекретарем Союзного государства. На его место пришел Евгений Лукьянов, последние четыре года он был послом в Латвии

Евгений Лукьянов (Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До сегодняшнего дня Лукьянов занимал должность посла России в Латвии. Другим указом Путин снял его с этого поста.

Предыдущего посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева глава государства освободил от должности 19 марта. Мезенцев возглавлял российскую дипмиссию в Белоруссии с конца апреля 2019 года, он сменил на этом посту Михаила Бабича.

Вечером того же дня Мезенцева назначили госсекретарем Союзного государства. Занимавший этот пост Григорий Рапота был отправлен в отставку. Он станет сенатором от Курской области. О подготовке смены руководителя Союзного государства в феврале сообщали источники РБК, называвшие Мезенцева главным кандидатом на эту должность.