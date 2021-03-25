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Путин назначил нового посла в Белоруссии

Занимавший эту должность Дмитрий Мезенцев ушел в отставку на прошлой неделе. Его назначили госсекретарем Союзного государства. На его место пришел Евгений Лукьянов, последние четыре года он был послом в Латвии
Евгений Лукьянов
Евгений Лукьянов (Фото: Сергей Мелконов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До сегодняшнего дня Лукьянов занимал должность посла России в Латвии. Другим указом Путин снял его с этого поста.

Предыдущего посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева глава государства освободил от должности 19 марта. Мезенцев возглавлял российскую дипмиссию в Белоруссии с конца апреля 2019 года, он сменил на этом посту Михаила Бабича.

Экс-посол России в Белоруссии стал госсекретарем Союзного государства
Политика
Дмитрий Мезенцев

Вечером того же дня Мезенцева назначили госсекретарем Союзного государства. Занимавший этот пост Григорий Рапота был отправлен в отставку. Он станет сенатором от Курской области. О подготовке смены руководителя Союзного государства в феврале сообщали источники РБК, называвшие Мезенцева главным кандидатом на эту должность.

Лукьянов начал дипломатическую карьеру в начале 1980-х. С 1987-го по 1990 год работал заместителем представителя МИД СССР в Ленинграде. Затем покинул дипломатическую сферу. Вернулся в политику в сентябре 2006 года, заняв должность начальника департамента социально-экономического и финансового мониторинга аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. В конце 2010-го стал помощником секретаря Совета Безопасности России. С декабря 2016 года занимал должность российского посла в Латвии.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Владимир Путин посол Белоруссия Евгений Лукьянов
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Экс-госсекретарь Союзного государства станет сенатором
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Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии
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Экс-посол России в Белоруссии стал госсекретарем Союзного государства
Политика
РБК
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