Путин назначил нового посла в Белоруссии
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До сегодняшнего дня Лукьянов занимал должность посла России в Латвии. Другим указом Путин снял его с этого поста.
Предыдущего посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева глава государства освободил от должности 19 марта. Мезенцев возглавлял российскую дипмиссию в Белоруссии с конца апреля 2019 года, он сменил на этом посту Михаила Бабича.
Вечером того же дня Мезенцева назначили госсекретарем Союзного государства. Занимавший этот пост Григорий Рапота был отправлен в отставку. Он станет сенатором от Курской области. О подготовке смены руководителя Союзного государства в феврале сообщали источники РБК, называвшие Мезенцева главным кандидатом на эту должность.