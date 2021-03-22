Экс-госсекретарь Союзного государства станет сенатором

Григорий Рапота уйдет в Совет Федерации, где будет представлять Курскую область. Его предшественник на этом посту, 69-летний Александр Михайлов, умер в декабре прошлого года

Григорий Рапота (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Бывший госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота займет место сенатора от Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт, передает ТАСС.

«Нам удалось провести все необходимые процедуры. Мы с Григорием Алексеевичем [Рапотой] определили необходимые шаги по укреплению позиций Курской области в Совфеде. От своего лица и от всей Курской области поздравляю Григория Алексеевича», — сказал глава области на оперативном соовещании с администрацией.

Рапота ушел в отставку в конце прошлой недели, планы его ухода анонсировались с февраля. Его место занял бывший посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Предшественник Рапоты в Совфеде, сенатор Александр Михайлов, возглавлял Курскую область 18 лет, он перешел в верхнюю палату парламента в 2018 году. В декабре 2020 года он умер на 70-м году жизни.