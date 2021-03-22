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Политика ,  
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Экс-госсекретарь Союзного государства станет сенатором

Григорий Рапота уйдет в Совет Федерации, где будет представлять Курскую область. Его предшественник на этом посту, 69-летний Александр Михайлов, умер в декабре прошлого года
Григорий Рапота
Григорий Рапота (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Бывший госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота займет место сенатора от Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт, передает ТАСС.

«Нам удалось провести все необходимые процедуры. Мы с Григорием Алексеевичем [Рапотой] определили необходимые шаги по укреплению позиций Курской области в Совфеде. От своего лица и от всей Курской области поздравляю Григория Алексеевича», — сказал глава области на оперативном соовещании с администрацией.

Рапота ушел в отставку в конце прошлой недели, планы его ухода анонсировались с февраля. Его место занял бывший посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Предшественник Рапоты в Совфеде, сенатор Александр Михайлов, возглавлял Курскую область 18 лет, он перешел в верхнюю палату парламента в 2018 году. В декабре 2020 года он умер на 70-м году жизни.

Экс-посол России в Белоруссии стал госсекретарем Союзного государства
Политика
Дмитрий Мезенцев

Григорию Рапоте 77 лет, он уроженец Москвы. С 1966 года он работал в КГБ, после распада СССР он занимал должности в Службе внешней разведки. С апреля по ноябрь 1998 года был заместителем секретаря Совета Безопасности, с 1999 по 2011 работал на различных должностях в правительстве. С ноября 2001 по октябрь 2007 года был генеральным секретарем Евразийского экономического сообщества. В 2008 году стал полпредом президента в Южном Федеральном округе. В 2011 году он занял пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, который занимал десять лет. В начале февраля источники РБК сообщили, что Минск и Москва готовят смену госсекретаря Союзного государства, 18 февраля Рапота подтвердил эту информацию. 

Автор
Георгий Тадтаев
Григорий Рапота Курская область Совет Федерации
Материалы по теме
Экс-посол России в Белоруссии стал госсекретарем Союзного государства
Политика
Москва и Минск обсудили смену госсекретаря Союзного государства
Политика
РБК
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