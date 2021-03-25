СМИ сообщили о неоправданных ожиданиях Германии от прихода Байдена

Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

После победы на выборах президента США Джо Байдена Германия ожидала, что Соединенные Штаты вернутся к «партнерскому сотрудничеству» с ней, однако этого не произошло, пишет газета Der Tagesspiegel.

«Надежды федерального правительства не оправдались», — считают авторы статьи. К такому выводу они пришли после переговоров главы Германии Хайко Мааса и госсекретаря США Энтони Блинкена, которые состоялись 23 марта. Эта была их первая личная встреча, которая, по мнению авторов статьи, «не стала хорошим предзнаменованием».

Так, еще до переговоров США неожиданно для Германии предложили провести в апреле конференцию по мирному урегулированию ситуации в Афганистане, говорится в статье. В ФРГ считают нереалистичным заключение мирного соглашения в столь короткий срок и опасаются, что оно может сорвать «чувствительные переговоры в Дохе», которые она поддерживает, пишет издание.

Помимо этого, перед встречей Блинкен потребовал от Германии остановить строительство газопровода «Северный поток-2», пригрозив в обратном случае введением санкций. «Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США», — отметили авторы материала.