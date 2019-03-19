Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина

Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина

С рабочей поездкой в Сирию глава российского военного ведомства приехал по поручению президента, указали в Минобороны

Сергей Шойгу (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию. Об этом журналистам, как передает ТАСС, рассказали в Минобороны.

​В Дамаске глава российского военного ведомства, по информации его представителей, провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, ему он передал послание от Путина.

Материал дополняется.