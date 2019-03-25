Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Рейтинг шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского достиг 32%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Опрос более 2 тыс. респондентов проводился с 14 по 22 марта в 126 населенных пунктах. Среди определившихся за Зеленского готовы проголосовать 32,1% опрошенных, далее идут действующий президент Петр Порошенко (17,1%), лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,5%) и глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (10,4%).

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. В списке кандидатов, утвержденном ЦИК, 39 фамилий. Опрос, который в марте проводила общественная организация «Передовые правовые инициативы», также показал, что Зеленского поддерживают более 30% избирателей. На втором и третьем местах также находятся Порошенко и Тимошенко.