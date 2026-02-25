«Зловещие амбиции» Ирана и отмена пошлин. О чем сказал Трамп в конгрессе

Трамп обратился к конгрессу с ежегодным посланием о положении дел в стране. Выступление прошло на фоне приближения выборов, где республиканцы могут лишиться большинства в обеих палатах. Главные высказывания Трампа — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Про Иран и миротворчество

Перед выступлением президента США Дональда Трампа в конгрессе Reuters и CNN сообщили, что тот намерен обозначить позицию по Ирану и фактически обосновать возможность военной операции против Тегерана. Американский президент не стал анонсировать какие-либо атаки, но значительную часть своего выступления посвятил иранской проблематике.

Трамп обвинил иранский режим в десятилетиях агрессии. По словам республиканца, с момента прихода к власти 47 лет назад Тегеран и его прокси‑силы «несут только террор, смерть и ненависть». Президент США напомнил о тысячах американских военных, убитых и искалеченных с помощью самодельных взрывных устройств, назвав убитого в 2020 году командующего подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани «отцом придорожной бомбы». Он также заявил, что только за последние месяцы иранские власти убили не менее 32 тыс. протестующих, но США предотвратили часть казней демонстрантов, пригрозив Тегерану «жестким возмездием».

На фоне возросшей напряженности США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. К концу февраля, как пишет The Wall Street Journal, там сосредоточена крупнейшая авиационная группировка со времен вторжения в Ирак в 2003 году — десятки истребителей F‑35, F‑15 и F‑16, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E‑3 и военные узлы связи E‑11. Авианосная ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln прибыла еще 26 января. В настоящее время в регионе развернуто 13 боевых кораблей США, включая девять эсминцев. К ним также вскоре присоединится крупнейший в мире авианосец Gerald R. Ford, который ранее был переброшен к Венесуэле в рамках операции против президента республики Николаса Мадуро.

Трамп предупредил, что Иран уже создал ракеты, способные угрожать Европе и американским базам, и работает над системами, которые вскоре могут быть использованы для ударов по целям на территории США. Он напомнил, что после июньских ударов Тегеран был предупрежден: любые попытки восстановить ядерную программу недопустимы. Однако, по словам президента, Иран вновь взялся за прежние «зловещие амбиции» и, несмотря на возобновившиеся переговоры, США пока так и не услышали от иранских представителей «священные слова»: «У нас никогда не будет ядерного оружия».

«Я предпочитаю решить эту проблему дипломатией, — заверил Трамп, — но одно не подлежит сомнению: я никогда не позволю главному спонсору террора в мире, а они им являются с большим отрывом, обладать ядерным оружием. Нельзя этого допустить».

Американский лидер не преминул напомнить и о своих миротворческих достижениях. По его словам, всего за десять месяцев второго президентского срока он положил конец восьми военным конфликтам. «Пакистан и Индия — там едва не началась ядерная война… Премьер-министр Пакистана погиб бы без моего вмешательства», — заявил он.

Двухчасовое обращение стало для Трампа вторым с момента возвращения в Белый дом и первым посланием «О положении дел в стране» (State of the Union). Технически мартовское выступление 2025 года было совместным заседанием двух палат конгресса. Предыдущее аналогичное послание, озвученное в 2020 году, запомнилось тем, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси демонстративно разорвала свою копию речи президента сразу по окончании выступления. На этот раз демократы также выразили несогласие, но в иной форме. По подсчетам Axios, около половины демократов в конгрессе (примерно 130 из 249) бойкотировали выступление Трампа. Порядка 30 из них предпочли принять участие в протестной акции у Капитолия. Еще несколько законодателей покинули зал заседаний по ходу речи. Особо отметился конгрессмен Эл Грин: он был выведен из зала после того, как развернул баннер с надписью «Темнокожие не обезьяны», отсылая, по всей видимости, к скандальному ИИ-ролику, опубликованному Трампом в соцсети Truth Social, где чета Барак и Мишель Обама была изображена в виде горилл. Грина также удаляли с заседания в марте 2025 года за попытку сорвать выступление президента. Нынешнее послание прозвучало в преддверии промежуточных выборов, которые состоятся 3 ноября. На них будут переизбираться все 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. В настоящий момент республиканцы обладают незначительным большинством в обеих палатах конгресса.

Про военные кампании США в Латинской Америке

Отдельной темой выступления Трампа стало «возвращение американского господства» в Западном полушарии. Особое внимание президент уделил борьбе с наркокартелями. «Огромные территории в нашем регионе, включая большую часть Мексики, действительно большую часть Мексики, контролируются жестокими наркокартелями, — заявил он. — Именно поэтому я объявил эти картели иностранными террористическими организациями, а запрещенный фентанил — оружием массового поражения».

Трамп также похвастался недавним успехом в борьбе с наркомафией: «Мы убрали одного из самых зловещих главарей картелей». Речь шла о ликвидации 22 февраля Немесио Осегеры Сервантеса (известного как Эль Менчо) — главы картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). Операцию провели мексиканские спецназовцы при содействии американской разведки. В ходе перестрелки четверо боевиков были убиты, сам Сервантес получил тяжелые ранения и скончался при транспортировке в Мехико. Смерть наркобарона спровоцировала волну насилия в девяти мексиканских штатах.

Трамп также напомнил о точечных ударах по катерам картелей у берегов Венесуэлы, которые начались еще осенью прошлого года. «Благодаря нашей новой военной кампании мы остановили рекордные объемы наркотиков, поступающих в страну, и практически полностью перекрыли их поток по воде. Вы, наверное, заметили, — сказал Трамп под одобрительные смешки в зале, — мы также серьезно подорвали их рыболовную отрасль. Никто больше не хочет рыбачить».

Отдельная часть выступления была посвящена январской операции по задержанию Мадуро, которую Трамп назвал одной из самых впечатляющих в мировой истории. «Иностранные лидеры, не буду называть имен, звонили мне и говорили: очень впечатляет, очень впечатляет, — поделился президент. — Вооруженные силы США подавили всю оборону и наголову разгромили противника — а это были хорошие бойцы, — чтобы свергнуть власть преступного диктатора и предать его правосудию Америки». По словам Трампа, свержение Мадуро открыло новую эру для Венесуэлы. Он сообщил о тесном сотрудничестве с новым президентом страны Делси Родригес, которое уже приносит плоды: «Мы только что получили от нашего нового друга и партнера, Венесуэлы, более 80 млн баррелей нефти».

Про решение Верховного суда об отмене тарифов

Одной из центральных тем выступления Трампа стала его тарифная политика, которую он назвал главной причиной экономического подъема страны. «Dow Jones пробил 50 тыс. пунктов на четыре года раньше срока, а S&P достиг 7 тыс., хотя этого не должно было случиться еще много лет, — заявил президент. — И все это благодаря пошлинам». По словам Трампа, введенные им тарифы принесли в казну сотни миллиардов долларов и позволили заключить выгодные сделки с точки зрения как экономики, так и национальной безопасности. «Страны, которые десятилетиями нас обдирали, теперь платят нам сотни миллиардов, — подчеркнул он. — И они довольны. Они зарабатывают не так, как раньше, зато мы зарабатываем много».

20 февраля, за четыре дня до выступления Трампа, Верховный суд США вынес решение, поставившее под удар значительную часть его тарифной политики. Под запрет попали «взаимные» пошлины против большинства стран, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики (обоснованные борьбой с фентанилом), а также «вторичные» пошлины против Индии за закупки российской нефти. Суд счел, что президент превысил полномочия, задействовав закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях IEEPA от 1977 года для введения этих тарифов.

Трамп назвал решение «неудачным», но поспешил успокоить однопартийцев в конгрессе: по его словам, большинство стран и корпораций хотят сохранить уже заключенные соглашения, понимая, что новые условия могут быть для них гораздо хуже. Президент заверил, что пошлины останутся в силе, но уже на основании других, «полностью одобренных и проверенных» правовых механизмов, которые «немного сложнее, но возможно, даже лучше». В результате, по его мнению, будет найдено решение «еще сильнее прежнего» и вмешательство конгресса не потребуется (Конституция США закрепляет прерогативу регулирования внешней торговли за законодательной ветвью власти).

Еще 20 февраля в качестве промежуточной меры президент США подписал указ о введении дополнительной десятипроцентной пошлины «для всех стран» (вступает в силу 24 февраля и действует на протяжении 150 дней). А уже на следующий день он объявил о повышении пошлин на импорт до 15%.

В своем выступлении перед конгрессом Трамп также отметил, что угроза тарифами помогала ему урегулировать военные конфликты по всему миру, и выразил надежду, что в будущем пошлины в значительной степени заменят систему подоходного налога, сняв тем самым «огромное финансовое бремя с людей, которых я люблю».

Об экономических и политических успехах администрации

Обращаясь к конгрессу, Трамп подвел итоги первого года своего президентства, назвав тот «поворотным моментом для всех времен». Доставшаяся ему в наследство страна, по словам лидера, находилась в глубоком кризисе, но сегодня, на пороге 250-летия, Америка вступает в «золотой век». В доказательство президент привел цифры: инфляция упала до минимума за пять лет, доходы граждан растут, фондовый рынок обновил исторические максимумы 53 раза, а добыча нефти выросла на 600 тыс. баррелей в день. Снизились и ставки по ипотеке — до минимальных значений за четыре года, что сэкономило типичным заемщикам почти $5 тыс. в год.

Отдельно президент остановился на вопросах безопасности и миграции. Он сообщил, что за последние девять месяцев в США не попал ни один нелегальный иммигрант, а поток фентанила через границу сократился на 56%. Уровень убийств, по словам Трампа, показал рекордное падение за всю историю наблюдений, достигнув минимума 125-летней давности. «Сегодня наша граница защищена... Наш дух восстановлен. Инфляция стремительно падает. Доходы растут быстро. Экономика ревет — ревет, как никогда прежде. А наши враги напуганы. Наши армия и полиция усилены. И Америка снова пользуется уважением — пожалуй, как никогда раньше», — резюмировал Трамп.

Про будущие преобразования и новые законы

Говоря об экономике, президент напомнил о росте пенсионных накоплений американцев, но тут же указал на сохраняющееся неравенство: половина работающих граждан до сих пор не имеют доступа к пенсионным планам с софинансированием от работодателя. Чтобы исправить эту несправедливость, Трамп пообещал уже в следующем году дать «забытым работникам» доступ к таким же пенсионным условиям, как у федеральных служащих, с ежегодным софинансированием до $1 тыс.

Еще одна инициатива касалась стремительного развития искусственного интеллекта. Трамп признал, что американцы обеспокоены возможным ростом тарифов из-за растущего энергопотребления дата-центров. В ответ он анонсировал «защитную гарантию для плательщиков»: крупные технологические компании обяжут строить собственные электростанции при своих заводах. «У нас старая энергосеть, она никогда не потянет такой объем, — объяснил президент. — Пусть производят электричество сами. Это и компаниям даст нужную энергию, и вам снизит счета».

Президент также призвал законодателей покончить с инсайдерской торговлей в конгрессе. «Если мы обеспечиваем, чтобы все американцы зарабатывали на растущем рынке, давайте проследим, чтобы члены конгресса не могли наживаться коррупционным путем на инсайдерской информации», — сказал он, потребовав незамедлительно принять соответствующий законопроект.

Отдельной темой стала борьба с коррупцией, которую Трамп назвал «разграблением Америки». И в качестве самого вопиющего примера привел Миннесоту, где, по его утверждению, представители сомалийской общины выкачали из налогоплательщиков, по разным оценкам, до $19 млрд. «У нас есть все данные, — заявил президент. — И на самом деле цифра гораздо выше. А в Калифорнии, Массачусетсе, Мэне и многих других штатах ситуация еще хуже». Он также объявил о начале «войны с мошенничеством», которую возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Не обошел Трамп стороной и тему нелегальной иммиграции, которую увязал с безопасностью на дорогах. По его словам, многие мигранты, находящиеся в стране незаконно, не говорят по-английски и не в состоянии прочитать даже простые дорожные знаки. В качестве примера он привел произошедшее 20 июня 2024 года в Калифорнии: выходец из Индии Партап Сингх, находясь в стране нелегально и имея на руках выданные властями штата права для управления коммерческим грузовым транспортом, устроил массовое ДТП. В результате пятилетняя Далила получила тяжелейшие травмы, несколько месяцев провела в коме и до сих пор не может ходить и говорить. «Именно поэтому я призываю конгресс принять закон, который мы назовем «законом Далилы», — заявил Трамп. — Он запретит штатам выдавать коммерческие водительские удостоверения нелегалам».