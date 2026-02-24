Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Россия стала косвенным бенефициаром решения Верховного суда США, лишившего Дональда Трампа тарифного рычага, сказал РБК Михаил Задорнов. Он перечислил страны, которые выиграли и проиграли от судебного вердикта и ответа Трампа

Михаил Задорнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Экономист, экс-глава Минфина и банка «Открытие» Михаил Задорнов считает решение Верховного суда США, признавшего незаконными дифференцированные импортные пошлины американского президента Дональда Трампа, позитивным для России. Это связано с тем, что Вашингтон лишается тарифного рычага давления на страны, торгующие с Россией.

«Россия в этой ситуации получает определенный бенефит: теперь администрация США не может угрожать другим странам из-за их торговли с Россией, как это было до решения Верховного суда», — пояснил РБК Задорнов.

Он привел в пример Индию: угрозы Трампа ввести против нее повышенные пошлины, если Дели не откажется от закупок российской нефти, в данной конфигурации теряют смысл. Индивидуальные тарифы против отдельных стран лишились законодательной базы, подчеркнул экономист. Теперь для всех действует единая планка в 15%, которую Вашингтон не может превысить без одобрения Конгресса.

При этом, отметил Задорнов, на мировые цены на нефть решение суда существенно не повлияет — сейчас ключевым фактором, по его мнению, остается ситуация вокруг Ирана и Ближнего Востока в целом.

Решение Верховного суда США было вынесено 20 февраля. Суд постановил, что президент превысил полномочия, применив Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года для введения тарифов (.pdf). В ответ Трамп подписал указ о единой 10-процентной пошлине для всех стран — она должна вступить в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней. Позже президент поднял ставку до 15%. Основанием для этого послужил Торговый акт 1974 года (.pdf).

По мнению Задорнова, в выигрыше от произошедшего оказались страны, против которых ранее были введены США максимальные тарифы, — Китай, Бразилия, Мексика, Канада, а также Вьетнам, Таиланд и Малайзия, через которые шли китайские товары. «Победителем в этой истории вновь стал Китай, как и во многих случаях последних лет», — констатировал экономист.

В проигрыше — напротив, ближайшие союзники США — Евросоюз и Великобритания, заметил Задорнов. У них были самые низкие пошлины (около 10%), но теперь они выросли до универсальных 15%. При этом ключевой экспорт в США — сталь, алюминий, автомобили — не попал под решение Верховного суда и регулируется отдельными актами. Немного вырастут тарифы у Японии и Южной Кореи — в пределах 2%, но для больших объемов торговли это серьезно, указал Задорнов.

Юридическая коллизия

Торговый акт 1974 года дает президенту США право вводить пошлины вплоть до 15% только на 150 дней, после чего Конгресс либо одобряет их, либо они автоматически отменяются. По словам экономиста, эта конструкция рождает высокую неопределенность. Введенные же весной 2025 года тарифы Трампа на основе закона о чрезвычайных полномочиях отменены.

«Во-первых, непонятно, что делать с уже уплаченными с апреля [прошлого года] по февраль [этого] тарифами. По идее, если суд их отменил, надо их вернуть. Речь идет примерно о 150 млрд долл. — это сумма очень значительная для бюджета любой страны, даже США», — подчеркнул Задорнов.

Вторая неопределенность, по его словам, — что будет через 150 дней, когда истечет срок введенных Трампом 15-процентных пошлин. Легкого одобрения эта мера не получит, поскольку устанавливать налоги, сборы и пошлины — неотъемлемое право Конгресса США, считает экономист.

Как сообщает Reuters, погранично-таможенная служба США приостановит сбор пошлин, введенных по IEEPA, во вторник, 24 февраля, в 8:01 мск. Ведомство не объяснило, почему пошлины продолжали взиматься спустя несколько дней после решения Верховного суда. В сообщении также не содержится информации о возможных возмещениях импортерам.

Политические последствия

«Верховный суд продемонстрировал определенную независимость. Это поражение для Трампа, но выигрыш для американской юридической и политической системы», — считает Задорнов. Он также связал это решение с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс в ноябре 2026 года. По его мнению, республиканцы могут потерять большинство в Палате представителей, что существенно ограничит свободу действий администрации Трампа.

«После 2026 года возможность администрации по неконтролируемой Конгрессом активности будет существенно ограничена. Для России это означает, что во всех переговорах начиная с осени придется иметь дело не только с Трампом, но и с Конгрессом», — резюмировал Задорнов.

Между тем, сама администрация США, по словам экономиста, не была полностью готова к такому повороту событий. Об этом свидетельствует двухшаговое введение пошлин: сначала 10%, потом 15%. «Если бы план был готов, было бы сразу 15%, а не такая двухходовка. Очевидно, что администрация не была готова», — заключил Задорнов.