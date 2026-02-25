 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Трамп в почти двухчасовой речи перед конгрессом единожды упомянул Россию

Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kenny Holston / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в ходе ежегодного обращения к конгрессу лишь один раз в течение двух часов упомянул Россию, следует из эфира CBS.

«Мы усердно работаем, чтобы положить конец убийствам между Россией и Украиной», — сказал он.

Трамп добавил, что войны никогда бы не случилось, если бы он был президентом.

Глава Белого дома также упомянул о российских и китайских вооружениях в качестве инструментов защиты «военной крепости» бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Медведев заявил о достижении целей спецоперации независимо от переговоров
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Осенью 2025 года Трамп в интервью CBS заявил, что военный конфликт на Украине может быть завершен в течение «пары месяцев».

С начала спецоперации прошло четыре года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дату 24 февраля, заявил, что Москва остается открытой к урегулированию конфликта политико-дипломатическим способом. Он подчеркнул, что «интересы России будут обеспечены» в любом случае.

