Трамп в почти двухчасовой речи перед конгрессом единожды упомянул Россию
Президент США Дональд Трамп в ходе ежегодного обращения к конгрессу лишь один раз в течение двух часов упомянул Россию, следует из эфира CBS.
«Мы усердно работаем, чтобы положить конец убийствам между Россией и Украиной», — сказал он.
Трамп добавил, что войны никогда бы не случилось, если бы он был президентом.
Глава Белого дома также упомянул о российских и китайских вооружениях в качестве инструментов защиты «военной крепости» бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Осенью 2025 года Трамп в интервью CBS заявил, что военный конфликт на Украине может быть завершен в течение «пары месяцев».
С начала спецоперации прошло четыре года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дату 24 февраля, заявил, что Москва остается открытой к урегулированию конфликта политико-дипломатическим способом. Он подчеркнул, что «интересы России будут обеспечены» в любом случае.
