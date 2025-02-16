На разработку крупного оборонного пакета ЕС решился ввиду возможного сокращения помощи от США. Опубликовать план хотят после выборов в Германии, которые пройдут через неделю. Россия выступает против помощи Украине

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Евросоюз намерен разработать новый крупный пакет мер по поддержке собственной обороны и военной помощи Украине на фоне того, что США собираются сокращать подобные расходы, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Планы не будут обнародованы до парламентских выборов в Германии 23 февраля, чтобы не допустить споров перед голосованием и не дать правой «Альтернативе для Германии» повод позиционировать себя как партию мира.

В понедельник между несколькими лидерами стран Европы (Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании и генсека НАТО Марком Рютте) начнется обсуждение мер в Париже, какое-то соглашение может быть достигнуто на саммите ЕС в марте.

Срочность мер агентство связывает с возможным скорым завершением украинского конфликта. По данным собеседников Bloomberg, администрация США сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения огня на Украине к Пасхе (20 апреля, в этом году она совпадает у православных и католиков). Источники агентства считают такие темпы нереалистичными, один из них отметил, что перемирие к концу года более вероятно.

Глава немецкого МИДа Анналена Бербок в интервью на Мюнхенской конференции по безопасности анонсировала «крупный пакет для безопасности в Европе», подобного которому еще не было, и сравнила его с введением евро или борьбой с пандемией COVID-19.

Президент США Дональд Трамп не раз призывал к увеличению членами Североатлантического альянса военных расходов. В январе он заявлял, что страны НАТО должны тратить на оборону 5% от ВВП — сейчас этот показатель составляет 2%. «Они все могут себе это позволить», — отмечал Трамп.

Марк Рютте на Мюнхенской конференции призвал увеличить расходы на оборону до 3%. По оценке НАТО, 23 из 32 стран — членов организации достигнут цели 2% ВВП по итогам 2024 года.

Financial Times в декабре писала, что увеличение расходов до 3% ВВП может быть согласовано к ежегодному саммиту НАТО в июне этого года. В то же время, указывала газета, такое резкое увеличение оборонных расходов окажет сильное давление «на и без того напряженные национальные бюджеты», поэтому вызывает опасения во многих европейских столицах.

Власти России критикуют Запад за военную и экономическую помощь Украине, заявляя, что подобные действия только затягивают конфликт.