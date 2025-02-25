Зеленский получил полномочия по отправке украинских войск за рубеж

Депутаты Верховной рады одобрили закон, который дает президенту право направлять военных в другие страны во время военного положения для «обеспечения нацбезопасности». 6 августа ВСУ вторглись в Курскую область

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Верховная рада приняла законопроект о праве президента направлять подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в другие страны в период действия военного положения, сообщил в своем телеграм-канале депутат Ярослав Железняк.

По его словам, документ с внесенными поправками президента Владимира Зеленского поддержали 267 депутатов. Для принятия законопроекта требуется 226 голосов.

Глава государства сможет принимать решение об отправке подразделений ВСУ в другие страны во время военного положения при условии одновременного внесения в Верховную раду законопроекта о его утверждении и подаче сведений о задачах, численности, типах, вооружении, подчиненности, сроках пребывания и других. Согласно документу, целями военнослужащих станут «обеспечение национальной безопасности и обороны, отражение и сдерживание вооруженной агрессии против Украины, защита ее суверенитета и территориальной целостности».

На Украине было введено военное положение 24 февраля 2022 года, оно продлевается каждые три месяца.

6 августа прошлого года ВСУ осуществили вторжение в Курскую область, там продолжаются бои до сих пор. Главком Александр Сырский называл целями этой операции недопущение наступления и трансграничных обстрелов оттуда, отвлечение российских войск с других направлений, создание «зоны безопасности». Спустя несколько дней экс-губернатор региона Алексей Смирнов сообщил о переходе под контроль Украины 28 населенных пунктов.

20 февраля в российском Генштабе сообщили об освобождении более 800 кв. км территории Курской области, что составляет порядка 64% от изначально занятой ВСУ. 17 февраля российские войска освободили село Свердликово. Российский президент Владимир Путин обещал, что намерения Украины в Курской области провалятся.