В Кремле объяснили увольнение главы «Роскосмоса»
Увольнение Юрия Борисова с должности главы «Роскосмоса» связано с ротацией для развития госкорпорации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никаких претензий к Юрию Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», — сказал он (цитата по ТАСС).
6 февраля Борисова на этом посту сменил заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов. На вопрос о том, планирует ли с ним встретиться президент России Владимир Путин, Песков ответил: «Пока в ближайшие дни встречи нет, но, разумеется, президент регулярно от «Роскосмоса» получает доклады о том, как там происходят дела».
Баканов — председатель совета директоров АО «ГЛОНАСС», замминистра транспорта.
Строительство НКЦ началось в 2019 году. Он должен был включить в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической сферы, конструкторские бюро, научно-исследовательские и образовательные организации. Предполагалось, что там будут работать порядка 20 тыс. конструкторов и инженеров «Роскосмоса». Изначально открытие НКЦ было запланировано на 2022-2023 годы, позднее его сроки перенесли на 2024-й.
Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов сообщал о задолженности «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» за банковское обслуживание ранее привлеченных кредитов в размере 9,5 млрд руб. «Надеемся, ситуация с долгами будет нивелирована после введения в строй Национального космического центра — не ранее 2025 года. То есть мы долги Центра погасим на горизонте 2026-2029 годов, если смотреть реально на вещи», — утверждал он в интервью «Интерфаксу». Также Ельчанинов прогнозировал «большой объем убытков» самого «Роскосмоса» на фоне санкций, отказа от международного сотрудничества и «нерасторопности отдельных предприятий в части взятых на себя обязательств».
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