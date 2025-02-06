В Кремле объяснили увольнение главы «Роскосмоса»

У Кремля нет претензий к Юрию Борисову, его отставка связана с ротацией для «динамичного развития» «Роскосмоса», заявил Песков. Новым гендиректором госкорпорации стал замминистра транспорта Дмитрий Баканов

Юрий Борисов (Фото: Артем Пылаев / Роскосмос Медиа / ТАСС)

Увольнение Юрия Борисова с должности главы «Роскосмоса» связано с ротацией для развития госкорпорации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никаких претензий к Юрию Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», — сказал он (цитата по ТАСС).

6 февраля Борисова на этом посту сменил заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов. На вопрос о том, планирует ли с ним встретиться президент России Владимир Путин, Песков ответил: «Пока в ближайшие дни встречи нет, но, разумеется, президент регулярно от «Роскосмоса» получает доклады о том, как там происходят дела».

Баканов — председатель совета директоров АО «ГЛОНАСС», замминистра транспорта.

Борисов возглавлял «Роскосмос» с лета 2022 года. Большинство сотрудников госкорпорации не знали о кадровом решении до утра 6 февраля, рассказал знакомый с ситуацией источник РБК. По его словам, причиной для увольнения стал проект Национального космического центра (НКЦ) на территории завода «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» в Москве. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — рассказал он.

Строительство НКЦ началось в 2019 году. Он должен был включить в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической сферы, конструкторские бюро, научно-исследовательские и образовательные организации. Предполагалось, что там будут работать порядка 20 тыс. конструкторов и инженеров «Роскосмоса». Изначально открытие НКЦ было запланировано на 2022-2023 годы, позднее его сроки перенесли на 2024-й.

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов сообщал о задолженности «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» за банковское обслуживание ранее привлеченных кредитов в размере 9,5 млрд руб. «Надеемся, ситуация с долгами будет нивелирована после введения в строй Национального космического центра — не ранее 2025 года. То есть мы долги Центра погасим на горизонте 2026-2029 годов, если смотреть реально на вещи», — утверждал он в интервью «Интерфаксу». Также Ельчанинов прогнозировал «большой объем убытков» самого «Роскосмоса» на фоне санкций, отказа от международного сотрудничества и «нерасторопности отдельных предприятий в части взятых на себя обязательств».