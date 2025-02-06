В чем причины смены главы российской космонавтики И чего ждут от нового главы «Роскосмоса»

Владимир Путин сменил руководство «Роскосмоса»: генеральным директором вместо бывшего куратора ОПК Юрия Борисова стал 39-летний Дмитрий Баканов. В причинах перестановок в руководстве российского космоса разбирался РБК

Юрий Борисов (Фото: Роскосмос Медиа / ТАСС)

Утром 6 февраля на сайте Кремля были опубликованы указы президента Владимира Путина об увольнении с поста генерального директора госкорпорации «Роскосмос» 69-летнего Юрия Борисова и назначении на эту должность 39-летнего замминистра транспорта Дмитрия Баканова. Свое решение президент в течение дня не прокомментировал, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что никаких претензий к Юрию Борисову нет. «Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», — объяснил он.

Большинство сотрудников госкорпорации не знали о кадровом решении до утра 6 февраля, рассказал знакомый с ситуацией источник РБК.

Чем Борисов запомнился на посту главы «Роскомоса»

Юрий Борисов возглавлял «Роскосмос» с лета 2022 года, на посту гендиректора он сменил Дмитрия Рогозина (сейчас представляет Запорожскую область в Совете Федерации). До прихода в «Роскосмос» Борисов с 2018 года был вице-премьером, а до этого с 2012 года был заместителем министра обороны Сергея Шойгу.

«Решение о смене главы госкорпорации выглядит скорее как спонтанное, чем то, к которому всех долго готовили», — сказал РБК политолог Михаил Виноградов. По его оценке, Юрий Борисов на посту главы «Роскосмоса» был не такой яркой фигурой, как его предшественник Дмитрий Рогозин. «В силу яркости Рогозина неудачи «Роскосмоса» запоминались, Борисов выглядел технократичнее, и неудачи при нем не были запоминающимися. Космос не особенно находится в центре повестки, от него нет больших ожиданий», — считает политолог.

В феврале 2023 года «Роскосмос» сообщил о рекордных 100 безаварийных запусках ракет, эта серия продолжилась и в следующем году.

Одним из самых резонансных инцидентов стало крушение аппарата «Луна-25» 19 августа 2023 года — первой лунной миссии в современной истории страны. Межпланетная станция была запущена с космодрома Восточный 11 августа 2023 года, но вместо штатного приземления станция столкнулась с лунной поверхностью. По предварительным результатам работы межведомственной комиссии по выяснению причин аварии «Луны-25», вероятной причиной крушения станции стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров, что не позволило вовремя отключить двигатели аппарата. Борисов говорил, что на 2027 год запланирован запуск миссии «Луна-26», «Луны-27» — на 2028 год, а к 2030 году или позже планируется старт «Луны-28».

При Борисове «Роскосмос» продолжил строительство Национального космического центра (НКЦ) на территории завода «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в Москве. Знакомый с ситуацией в «Роскосмосе» собеседник РБК говорил, что решение о смене главы корпорации было принято на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий, и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — объяснял он.

С идеей строительства НКЦ в 2018 году выступил Рогозин. Проект поддержал президент Владимир Путин, строительство началось в 2019 году. В 2019 году Путин оценивал стоимость создания НКЦ в 25 млрд руб. Центр должен включить в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической сферы, конструкторские бюро, научно-исследовательские и образовательные организации. Предполагалось, что там будут работать порядка 20 тыс. конструкторов и инженеров «Роскосмоса». Изначально открытие НКЦ было запланировано на 2022–2023 годы, позднее его сроки перенесли на 2024-й. В октябре 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что здания будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Андрей Ельчанинов сообщал о задолженности «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» за банковское обслуживание ранее привлеченных кредитов в размере 9,5 млрд руб. «Надеемся, ситуация с долгами будет нивелирована после введения в строй Национального космического центра — не ранее 2025 года. То есть мы долги центра погасим на горизонте 2026–2029 годов, если смотреть реально на вещи», — говорил он в августе 2024 года в интервью «Интерфаксу». Также Ельчанинов прогнозировал «большой объем убытков» «Роскосмоса» на фоне санкций, отказа от международного сотрудничества и «нерасторопности отдельных предприятий в части взятых на себя обязательств».

Еще одной задачей Борисова была разработка нового национального проекта «Космос», в котором должны быть прописаны задачи, мероприятия, целевые показатели и ожидаемые результаты развития космической отрасли до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В интервью РБК в декабре Борисов говорил, что на реализацию потребуется от 500 млрд до 750 млрд руб. По словам Борисова, работа по нацпроекту в основном сосредоточится на создании группировок спутников совместно с частными компаниями. Она предусматривает кратный рост различного рода «связных группировок, дистанционного зондирования Земли, низкоорбитальных, геостационарных, высокоэллиптических».

По самой известной теме — взаимодействию с NASA по МКС — Борисову удавалось сохранять сотрудничество и обеспечить продление совместных полетов, а второй громкий проект — начатое еще при Рогозине строительство Национального космического центра — не притягивал большого внимания, его известность не конвертировалась в популярность руководителя, считает Михаил Виноградов.

Ответ Маску

Очевидных провалов в работе Борисова не было, наоборот, отмечают его успехи в военной сфере, сказал РБК политолог Евгений Минченко. Однако, отмечает он, уже понятно, что тема космоса будет одной из топовых в повестке дня новой администрации США, ключевой фигурой которой стал гендиректор SpaceX Илон Маск, который все затачивает под тему космоса.

«Думаю, у российского руководства возникла идея, что должен быть молодой прогрессивный руководитель, который найдет общий язык с американцами», — сказал Минченко.

Марсианская программа Трампа В ходе инаугурации 20 января Дональд Трамп заявил о намерении отправить американских астронавтов на Марс. «Мы будем следовать нашему очевидному предназначению — к звездам, запуская американских астронавтов, которые установят звездно-полосатый флаг на планете Марс», — сказал он. Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск анонсировал запуск пяти беспилотных космических кораблей Starship на Марс в ближайшие два года.

Основная задача нового руководителя вытекает из нынешнего состояния российской космонавтики, которая идет на убыль в последние десять лет, хотя во всем мире наблюдается всплеск космической активности за счет расширения участия частных компаний, сказал РБК руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Убыль космонавтики можно констатировать по сокращению числа ракетных запусков — в 2024 году было 17 запусков, в 2023-м — 19, в 2022-м — 21, что соответствует уровню начала 1960-х годов, считает эксперт. Отстает российская космическая отрасль и по инновационности, последним новшеством было строительство МКС, отнести к новшествам тяжелую ракету-носитель «Ангара», начало разработки которой относится к 1992 году, а испытания продолжаются уже десять лет, нельзя, подчеркивает Моисеев.

«Перед Бакановым стоят в общем-то те же самые проблемы, которые вставали и перед Борисовым. Это преодоление проблемы санкций, потому что санкции на космическую электронику очень сильно ударили по космонавтике. Сейчас «Роскосмос» должен наладить, найти постоянные поставки новых электронных компонентов, адаптировать к ним конструкции космических аппаратов. И это очень большая и трудная работа. Следующее — это начало строительства российской орбитальной станции, так называемой РОС. Это автономная станция, которая должна обеспечить будущее российской пилотируемой космонавтики уже отдельно от партнеров по Международной космической станции, то есть прежде всего США и Европы», — говорит популяризатор космонавтики, автор блога «Открытый космос» «Зеленого кота» Виталий Егоров.

Он также уверен, сейчас ставится новая задача экономического оздоровления «Роскосмоса». «Роскосмос» очень старая, прямо скажем, архаичная структура, которая идет фактически из Советского Союза. И все это крайне сложно научить работать в новом экономическом укладе, в новых условиях, с резким ограничением финансовых возможностей, с сокращением бюджетных вливаний в различные направления, не связанные по крайней мере с интересами Минобороны. И все это потребует очень строгого взгляда на всех потребителей средств внутри "Роскосмоса", все каналы поставок, взаимодействия различных предприятий», — считает он.

Дмитрий Баканов родился в 1985 году в Байконуре, в 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Экономист». Впоследствии получил степень кандидата экономических наук. С 2011 по 2019 год он руководил компанией «Спутниковая система «Гонец», сначала в должности президента, а затем — гендиректора.

В 2017 году «Гонец» перешел под контроль «Роскосмоса». Тогда же компания стала единым оператором по системам связи, вещания и ретрансляции «Роскосмоса», в управлении компании находились низкоорбитальная система связи «Гонец» и космическая система ретрансляции «Луч».

Также в 2017-м «Гонец» создал совместное предприятие с британской компанией по развитию спутникового интернета OneWeb. Планировалось, что это сотрудничество поможет обеспечить доступ в интернет в любой точке России. В марте 2022 года OneWeb должна была запустить свои аппараты с космодрома Байконур на принадлежащей «Роскосмосу» ракете-носителе «Союз-2.1б», однако после начала российской военной операции на Украине запуск отменили.

Что такое система «Гонец» Система «Гонец» оказывает услуги передачи данных и услуги связи, обмена сообщениями, мониторинга инфраструктуры и объектов, в первую очередь в районах с отсутствующим покрытием наземными сетями связи. В ее составе 18 спутников и семь региональных станций на территории России. «Гонец» позволяет оказывать услуги передачи пакетных данных, персональных и циркулярных сообщений, передачи координат GPS и ГЛОНАСС. Сейчас идет создание следующего поколения системы — «Гонец-М1». Предполагается, что эта группировка будет состоять из 28 спутников. Они позволят обеспечить беспрерывную голосовую связь на территории России и глобально. Кроме того, с ее помощью можно будет получать услуги доступа в интернет, передачи данных Автоматической идентификационной системы (AIS; используется для управления движением на море, морской навигации), передачи пакетных данных, передачи персональных сообщений, передачи координат GPS/ ГЛОНАСС и др. Сейчас «Гонец» предлагает услуги повышения безопасности судов и контроля рыбного промысла, мониторинга техники на промышленных объектах, мониторинга транспорта на трассах, не охваченных другими видами связи, мониторинга электросетей и др.

Как отмечает руководитель спутникового оператора AltegroSky Сергей Пехтерев, сейчас среди клиентов системы «Гонец» или госструктуры (пограничники, лесоохрана, различные ФГУПы и т.д.), или рыбаки, которых должны иметь терминалы «Гонец» на судах. «Если «Гонец-М1» обеспечит круглосуточную голосовую связь, то круг клиентов серьезно расширится», — считает он.

В Минтранс Баканов перешел в 2019 году на пост главы департамента цифровой трансформации, в задачи которого входило внедрение инноваций в транспортный комплекс. В апреле 2022-го был назначен замминистра транспорта. На этом посту курировал в том числе цифровое развитие транспортного комплекса: беспилотные перевозки, разработку российской платформы кибербезопасности транспортных средств, постепенный переход всех видов транспорта на электронный документооборот и т.д. Баканов подчеркивал, что в современном мире транспортную отрасль «невозможно представить без сервисов, основанных на применении искусственного интеллекта».

В 2023 году он стал председателем совета директоров АО «ГЛОНАСС» — оператора государственной информационной системы аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. По словам Баканова, к началу 2025 года к ней подключен каждый пятый автомобиль в России (12 млн из более чем 64 млн зарегистрированных транспортных средств).