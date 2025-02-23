 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

FT узнала об отказе США от полного владения фондом в сделке об ископаемых

FT: США отказались от 100%-й доли в фонде в рамках сделки с Киевом об ископаемых
Сюжет
Военная операция на Украине
США ранее требовали от Украины полного контроля над спецфондом, куда будут перечисляться доходы от украинских полезных ископаемых. Однако Киев эту идею отверг, и ее изъяли из обновленного проекта договоренности
Фото: Маркиян Лысейко / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Маркиян Лысейко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Последний черновой вариант соглашения о доступе к полезным ископаемым, которое могут заключить Вашингтон и Киев, не содержит положений о стопроцентном контроле США над инвестиционным фондом. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документ.

Проект соглашения был представлен 22 февраля, на следующий день после того, который не устроил украинскую сторону, уточняет издание. Ранее в черновике было изложено предложение Вашингтона, согласно которому Киев должен был отказаться от половины получаемых доходов от полезных ископаемых, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры. Полученную прибыль должны были направлять в специальный фонд, целиком принадлежащий США. Предполагалось, что Украина будет делать взносы в этот фонд, пока его объем не достигнет $500 млрд, — во столько президент США Дональд Трамп оценивал обязательства Киева перед Вашингтоном.

О том, что Украина выступила против требования США о формировании спецфонда на $500 млрд, ранее писал Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Издание подтверждало, что камнем преткновения являются гарантии безопасности.

Неназванный украинский чиновник сказал FT, что Киев подпишет соглашение только после получения таких гарантий. Другой украинский представитель, участвующий в переговорах, отметил, что нынешний вариант соглашения предусматривает наложение на Украину значительных обязательств, в то время как предложения США, по его мнению, остаются слабыми.

США раскрыли условия сделки с Украиной по полезным ископаемым
Экономика
Скотт Бессент

Переговоры активно идут в течение нескольких дней, и, вероятно, продолжатся в воскресенье, 23 февраля, передает FT. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак подтвердил, что на этот день запланирован новый раунд переговоров. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, в свою очередь, заявил накануне, что Киев может перейти к завершающему этапу переговоров в понедельник.

Украина настаивает, что должна получать от соглашения выгоду, в том числе гарантии безопасности. Президент Владимир Зеленский отверг озвученную Трампом сумму помощи со стороны США: «У нас совершенно разные цифры. У нас все очень понятно. Нам война стоила $320 млрд. $120 млрд — это мы, народ Украины, налогоплательщики. $200 млрд — это США и европейские союзники. Это пакеты оружия. Всего США дали нам около $67 млрд оружием и $31,5 млрд — прямо», — сказал он. По мнению президента, соглашение пока «не готово для защиты интересов» Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп уверен в возможности завершить конфликт на Украине на этой неделе

Украина отказала США в возмещении $500 млрд

Бивол победил Бетербиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Президент Бразилии обвинил Трампа в желании быть «императором мира»

Где в России выгоднее всего сдавать жилье посуточно

Какова расстановка сил перед парламентскими выборами в Германии. Инфографика

Какой европейский кроссовер можно купить дешевле ₽2 млн. Подборка

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина полезные ископаемые США
Материалы по теме
США раскрыли условия сделки с Украиной по полезным ископаемым
Экономика
Трамп пообещал Украине проблемы при отказе от сделки по ископаемым
Политика
В Киеве сочли сделку с США по ресурсам «прекрасной возможностью»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 92,02 (-0,47) Инвестиции, 21 фев, 17:55 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 88,17 (-0,34) Инвестиции, 21 фев, 17:55
Кадыров назвал приказ Сталина о переселении чеченцев бесчеловечнымПолитика, 19:45
«Ак Барс» в четвертый раз в сезоне победил «Ладу»Спорт, 19:32
Глава РФПИ Дмитриев стал спецпредставителем ПутинаПолитика, 19:23
Прокуратура занялась ситуацией с экстренно севшим в Пулково самолетомОбщество, 19:21
Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в масс-старте на ЧМСпорт, 19:19
В США раскрыли, какие гарантии дадут Киеву в рамках сделки об ископаемыхПолитика, 19:18
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсыРБК и GigaChat, 19:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава УЕФА назвал виновных в срыве допуска российских юниоровСпорт, 18:59
FT узнала об отказе США от полного владения фондом в сделке об ископаемыхПолитика, 18:48
В Ставрополе девочку, катавшуюся с ледяной горки, загрызли собакиОбщество, 18:41
Один из издевавшихся над девушками на автомойке извинился перед нимиОбщество, 18:09
Бывший голкипер сборной США перенес инфаркт в канун 56-летияСпорт, 18:07
Зеленский заявил, что требуемую Трампом сумму будут платить 10 поколенийПолитика, 17:59
Зеленский заявил о готовности уйти в отставкуПолитика, 17:45