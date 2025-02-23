FT узнала об отказе США от полного владения фондом в сделке об ископаемых

FT: США отказались от 100%-й доли в фонде в рамках сделки с Киевом об ископаемых

США ранее требовали от Украины полного контроля над спецфондом, куда будут перечисляться доходы от украинских полезных ископаемых. Однако Киев эту идею отверг, и ее изъяли из обновленного проекта договоренности

Фото: Маркиян Лысейко / Keystone Press Agency / Global Look Press

Последний черновой вариант соглашения о доступе к полезным ископаемым, которое могут заключить Вашингтон и Киев, не содержит положений о стопроцентном контроле США над инвестиционным фондом. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на документ.

Проект соглашения был представлен 22 февраля, на следующий день после того, который не устроил украинскую сторону, уточняет издание. Ранее в черновике было изложено предложение Вашингтона, согласно которому Киев должен был отказаться от половины получаемых доходов от полезных ископаемых, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры. Полученную прибыль должны были направлять в специальный фонд, целиком принадлежащий США. Предполагалось, что Украина будет делать взносы в этот фонд, пока его объем не достигнет $500 млрд, — во столько президент США Дональд Трамп оценивал обязательства Киева перед Вашингтоном.

О том, что Украина выступила против требования США о формировании спецфонда на $500 млрд, ранее писал Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Издание подтверждало, что камнем преткновения являются гарантии безопасности.

Неназванный украинский чиновник сказал FT, что Киев подпишет соглашение только после получения таких гарантий. Другой украинский представитель, участвующий в переговорах, отметил, что нынешний вариант соглашения предусматривает наложение на Украину значительных обязательств, в то время как предложения США, по его мнению, остаются слабыми.

Переговоры активно идут в течение нескольких дней, и, вероятно, продолжатся в воскресенье, 23 февраля, передает FT. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак подтвердил, что на этот день запланирован новый раунд переговоров. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, в свою очередь, заявил накануне, что Киев может перейти к завершающему этапу переговоров в понедельник.

Украина настаивает, что должна получать от соглашения выгоду, в том числе гарантии безопасности. Президент Владимир Зеленский отверг озвученную Трампом сумму помощи со стороны США: «У нас совершенно разные цифры. У нас все очень понятно. Нам война стоила $320 млрд. $120 млрд — это мы, народ Украины, налогоплательщики. $200 млрд — это США и европейские союзники. Это пакеты оружия. Всего США дали нам около $67 млрд оружием и $31,5 млрд — прямо», — сказал он. По мнению президента, соглашение пока «не готово для защиты интересов» Украины.