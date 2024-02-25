В ВСУ сообщили об отходе войск на западную окраину Ласточкино в ДНР

В ВСУ сообщили об отходе на западную окраину пригорода Авдеевки

Поселок находится к западу от Авдеевки. Ранее в Минобороны России сообщали об отражении семи контратак противника, в том числе в этом районе

Фото: Инна Вареница / Reuters

На авдеевском направлении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошли на западную окраину поселка Ласточкино, идут бои, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой, передал УНИАН.

Фото: Яндекс.Карты

Ласточкино — поселок в ДНР, расположенный примерно в 9 км к западу от Авдеевки. По состоянию на 2001 год его население составляло 617 человек.

Ранее Минобороны России сообщало об отражении семи контратак ВСУ, в том числе в районе Ласточкино.