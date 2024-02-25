В ВСУ сообщили об отходе на западную окраину пригорода Авдеевки
На авдеевском направлении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошли на западную окраину поселка Ласточкино, идут бои, заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой, передал УНИАН.
Ласточкино — поселок в ДНР, расположенный примерно в 9 км к западу от Авдеевки. По состоянию на 2001 год его население составляло 617 человек.
Ранее Минобороны России сообщало об отражении семи контратак ВСУ, в том числе в районе Ласточкино.
объяснял это решение угрозой ее окружения и необходимостью сохранить жизни солдат. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, контроль над Авдеевкой позволил отодвинуть линию фронта от Донецка, а за последние сутки боев противник потерял более 1500 военнослужащих. Позднее в ведомстве отмечали, что подразделения ВСУ были отброшены более чем на 10 км.
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