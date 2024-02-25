Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР

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Российские военные отразили семь контратак Вооруженных сил Украины в районах поселков Новгородское и Ласточкино и сел Ленинское и Новобахмутовка в ДНР, следует из ежедневной сводки Минобороны России.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» заняли «более выгодные рубежи и позиции» на авдеевском направлении, отметили в ведомстве.

«Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», — добавили в Минобороны.

В сводке также говорится, что за сутки силы ПВО уничтожили 77 украинских дронов в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Авдеевка находится в 10 км к северу от Донецка. Украинские войска отступили из города 17 февраля. Президент Владимир Зеленский отмечал, что решение об оставлении города приняли, чтобы не допустить пленения военнослужащих и сохранить их жизни. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль Авдеевки позволит отодвинуть линию фронта от Донецка. 24 февраля в ведомстве сообщили, что в ходе операции в городе российские военные отбросили украинские силы более чем на 10 км.