 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР

Минобороны доложило об отражении семи контратак ВСУ в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные отразили семь контратак Вооруженных сил Украины в районах поселков Новгородское и Ласточкино и сел Ленинское и Новобахмутовка в ДНР, следует из ежедневной сводки Минобороны России.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» заняли «более выгодные рубежи и позиции» на авдеевском направлении, отметили в ведомстве.

«Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевую машину РСЗО «Град», гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», — добавили в Минобороны.

В сводке также говорится, что за сутки силы ПВО уничтожили 77 украинских дронов в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

WP рассказала, как украинцы отступали из Авдеевки
Политика
Авдеевка

Авдеевка находится в 10 км к северу от Донецка. Украинские войска отступили из города 17 февраля. Президент Владимир Зеленский отмечал, что решение об оставлении города приняли, чтобы не допустить пленения военнослужащих и сохранить их жизни. Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что взятие под контроль Авдеевки позволит отодвинуть линию фронта от Донецка. 24 февраля в ведомстве сообщили, что в ходе операции в городе российские военные отбросили украинские силы более чем на 10 км.

Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР
Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы
Теги
Минобороны Украина ВСУ ДНР Авдеевка
Материалы по теме
Глава ДНР Пушилин приехал в Авдеевку
Политика
Минобороны сообщило, что ВСУ отброшены на 10 км после взятия Авдеевки
Политика
Forbes узнал о потере Украиной бронемашины на базе Abrams в Авдеевке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Российские военные отразили семь контратак ВСУ в ДНР Политика, 13:44
Слуцкий выиграл первый трофей с клубом «Шанхай Шэньхуа» Спорт, 13:39
Зеленский пообещал не использовать оружие Запада для ударов по России Политика, 13:36
Не в ущерб качеству: новостройки, которые будут готовы раньше срока РБК и ПИК, 13:26
Лукашенко предупредил о сочтенных днях Украины Политика, 13:17
Футболиста «Бордо» прооперировали после полученной в матче травмы головы Спорт, 13:15
Умер актер и лауреат «Золотой маски» Владимир Гуляев Общество, 13:03
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин поручил определиться с условиями выступления россиян на Олимпиаде Спорт, 12:54
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 12:41
Офис Зеленского заявил о стремлении получить приглашение в НАТО в июле Политика, 12:35
«Зенит» показал худший трансферный баланс в РПЛ за пять лет Спорт, 12:25
Лукашенко заявил, что ОДКБ «не рухнет» без Армении Политика, 12:23
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 12:20
Кто претендует на пост президента США. Инфографика Политика, 12:18