Боррель заявил, что исход конфликта на Украине может скоро определиться
Исход конфликта на Украине может решиться в ближайшие несколько месяцев, поэтому Европа должна оказывать ей больше помощи и более оперативно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El País.
«Если мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась, мы должны оказать ей больше помощи и быстрее. <...> Европа осознала, что живет в опасном мире. <...> Мы должны взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовыми к любым вероятностям», — сказал он, подчеркнув, что «Европа должна проснуться».
Дипломат отметил, что «больше всего его пугает страх европейцев» с «обороной, которую [ЕС] передал США на аутсорсинг, с военным зонтиком, который может закрыться» в случае победы на выборах американского президента Дональд Трамп. «Мы стареющий континент в молодом мире, отсюда и такая смесь страха и неуверенности», — считает Боррель.
Евросоюз с начала военной операции России на Украине поддерживает Киев, предоставляя гуманитарную, финансовую и военную помощь. В начале февраля после продолжительных дискуссий страны ЕС согласовали четырехлетний пакет помощи Украине на сумму €50 млрд из бюджета союза. Однако возможности военно-промышленного комплекса Европы не могут покрыть потребности Киева в вооружениях.
Как заявила The Washington Post советник по политике в Европейском совете по международным отношениям Камилла Гранд, военное производство в ЕС сейчас далеко от того, что называется «военной экономикой». Анонимный источник WP из НАТО отметил, что ситуация в Европе представляет собой «кризис, который назревал много лет».
ЕС не сможет выполнить обещание поставить Украине за год миллион снарядов, данное в прошлом марте. К этой дате Брюссель надеется поставить примерно половину обещанного. Боррель сообщил, что ЕС передаст Киеву более миллиона боеприпасов к концу текущего года. Сейчас Евросоюз ищет $1,5 млрд на предложение Чехии закупить около 800 тыс. снарядов для Украины вне блока.
Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.
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