Зеленский напомнил об отказе применять оружие Запада для ударов по России

Зеленский: Украина не будет использовать западное оружие для ударов по России

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Украина не будет использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России, так как «российская земля» ее «не интересует». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

«Нас не интересует российская земля <...> У нас нет вооружения, чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра. Поэтому я подчеркиваю необходимость дальнобойных вооружений. Если мы сможем оттеснить россиян с помощью этих вооружений еще дальше, они больше не смогут нам угрожать», — сказал он (цитата по ТАСС). Ранее президент уже исключал удары по российской территории.

Зеленский добавил, что Киев воспринимает всю территорию, которая входила в состав страны в 1991 году, как украинскую.

В состав Украины в 1991 году входили Крым, Херсонская и Запорожская области, а также республики Донбасса. Первый вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% участников высказались за присоединение полуострова. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами после референдумов в сентябре прошлого года. Украина, США и страны Запада не признали результатов голосования и ввели против Москвы санкции. Киев считает эти регионы оккупированными. Представители российского руководства, в частности, неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе Крыма закрыт.

Зеленский не раз называл отвод российских войск к границам 1991 года единственным способом завершить конфликт. 24 февраля, в годовщину начала спецоперации, он заявил, что страна готовится к возвращению Крыма «морально» и «технически».

Украину при атаке на российскую территорию ожидает «неминуемое возмездие с использованием оружия любого вида», говорил ранее зампред Совюбеза России Дмитрий Медведев.