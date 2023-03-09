Зеленский напомнил об отказе применять оружие Запада для ударов по России
Украина не будет использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России, так как «российская земля» ее «не интересует». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
«Нас не интересует российская земля <...> У нас нет вооружения, чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра. Поэтому я подчеркиваю необходимость дальнобойных вооружений. Если мы сможем оттеснить россиян с помощью этих вооружений еще дальше, они больше не смогут нам угрожать», — сказал он (цитата по ТАСС). Ранее президент уже исключал удары по российской территории.
Зеленский добавил, что Киев воспринимает всю территорию, которая входила в состав страны в 1991 году, как украинскую.
В состав Украины в 1991 году входили Крым, Херсонская и Запорожская области, а также республики Донбасса. Первый вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% участников высказались за присоединение полуострова. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области стали российскими регионами после референдумов в сентябре прошлого года.
Украина, США и страны Запада не признали результатов голосования и ввели против Москвы санкции. Киев считает эти регионы оккупированными. Представители российского руководства, в частности, неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе Крыма закрыт.
Зеленский не раз называл отвод российских войск к границам 1991 года единственным способом завершить конфликт. 24 февраля, в годовщину начала спецоперации, он заявил, что страна готовится к возвращению Крыма «морально» и «технически».
Украину при атаке на российскую территорию ожидает «неминуемое возмездие с использованием оружия любого вида», говорил ранее зампред Совюбеза России Дмитрий Медведев.