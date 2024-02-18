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Выборы президента США ,  
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Кандидат в президенты США Хейли предупредила о конфликте с Россией

Кандидат в президенты США предупредила о конфликте с Россией при поражении Киева
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Выборы президента США
Никки Хейли
Никки Хейли (Фото: Sam Wolfe / Reuters)

В случае поражения Украины может возникнуть военный конфликт между Россией и странами НАТО, а те могут втянуть США в войну, заявила бывший постпред США при ООН и кандидат в президенты Никки Хейли в эфире телеканала ABC News.

«Давайте напомним американскому народу, что [президент России Владимир] Путин сказал, что, как только он захватит Украину, следующими будут Польша и страны Балтии. Теперь он размещает солдат вокруг этих стран <...>. И если это произойдет, а это страны НАТО, то это немедленно ввергнет Америку в войну», — заявила Хейли, подчеркнув, что власти США будут пытаться избежать этого.

Она отметила, что Украина просит не войска, а технику и боеприпасы. «У них отличная боевая сила. Мы должны дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить», — добавила кандидат в президенты США.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

В середине декабря 2023 года президент Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что у России «нет никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного», воевать со странами НАТО.

В феврале 2024 года в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава государства исключил, что у него есть территориальные притязания на всем европейском континенте. Он допустил ввод войск в Польшу, только если будет нападение на Россию. «Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», — сказал Путин.

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Теги
Никки Хейли кандидат в президенты выборы президента США Украина
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