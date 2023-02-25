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Пушилин пообещал построить новый Соледар

Врио главы ДНР Пушилин пообещал построить новый Соледар
Кроме того, будет возобновлена работа предприятия по добыче поваренной соли «Артемсоль», сообщил врио главы ДНР. Минобороны отчиталось о взятии города в середине января

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пообещал отстроить Соледар заново. Об этом он заявил в интервью «Оплот ТВ».

По его словам, частные дома не будут восстанавливать, вместо этого построят многоэтажные. «По сути, можно получить и нужно получить новый Соледар <...>. Города будут видоизменяться, но в лучшую сторону», — сказал Пушилин.

Он также сообщил, что работа предприятия по добыче поваренной соли «Артемсоль» будет возобновлена.

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и в 10 км севернее Артемовска (украинское название — Бахмут), за который сейчас идут ожесточенные бои.

11 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара. «В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», — говорил он. 13 января российское Минобороны отчиталось о полном контроле над городом. В конце января украинские военные признали потерю Соледара. Пушилин тогда говорил, что восстанавливать разрушенные жилые дома нецелесообразно.

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