Пушилин заявил о бессмысленности восстановления домов в Соледаре

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Степень разрушения города Соледара в ДНР такова, что там нет смысла восстанавливать жилые дома, их проще построить заново, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев.Live».

«Целесообразности особой [восстанавливать жилые дома] нет, они разрушены. Но решать это будет комиссия во главе с [вице-премьером] Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Будем смотреть по новому жилью, построим под потребности... В той логике, в которой сейчас проходит восстановление населенных пунктов, такой же будет подход, исходя из реалий», — сказал он.

В то же время глава региона отметил, что у властей есть планы по восстановлению предприятия «Артемсоль». Им займутся после того, как российские войска займут Артемовск (украинское название города — Бахмут). «Артемсоль» точно будем восстанавливать... Это будет в кратчайшие сроки, но уже после освобождения Артемовска», — сказал Пушилин.

Город Соледар находится в 75 км к северу от Донецка, до начала военных действий его население превышало 10 тыс. человек. В районе Соледара и Артемовска в последние недели идут ожесточенные бои. 13 января Минобороны сообщило о взятии Соледара при участии бойцов ЧВК «Вагнер». 17 января штаб территориальной обороны ДНР подтвердил, что российские силы полностью контролируют город.

В августе врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что власти, скорее всего, откажутся от восстановления города Попасная, разрушенного в ходе боев весной и летом прошлого года. Глава Чечни Рамзан Кадыров и власти ЛНР сообщали об освобождении Попасной от украинских военных и контроле над ней в начале мая. «Город действительно разрушен практически полностью. Но еще раз повторюсь, окончательное решение не принято», — говорил Пасечник. В ноябре он уточнил, что город частично восстановят, но только для того, чтобы запустить железнодорожное сообщение и возобновить работу западной фильтровальной станции.