Welt узнала о планах ФРГ использовать трубы «Северного потока-2» для СПГ

Welt: в Германии построят трубопровод для СПГ из оставшихся от «Северного потока-2» труб

Источники газеты рассказали, что власти ФРГ планируют выкупить у Nord Stream AG оставшиеся от строительства «Северного потока-2» трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки СПГ

Фото: Matthias Bein / dpa / Zentralbild / Global Look Press

Власти Германии намерены использовать оставшиеся после прокладки «Северного потока-2» трубы, чтобы построить трубопровод для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ), пишет Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

По их данным, правительство ФРГ в настоящий момент ведет с компанией Nord Stream AG переговоры о покупке более трех тысяч труб, которые остались после завершения строительства «Северного потока-2» на острове Рюген. Власти намерены использовать их для строительства «трубопровода протяженностью чуть менее 40 км, который соединит терминал СПГ недалеко от Рюгена с Лубмином на материке», указали собеседники газеты.

В Министерстве экономики Германии не ответили на запрос издания. Представители Nord Stream AG уточнили, что в принципе не предоставляют информации о коммерческих сделках.

Welt указывает, что эта сделка может оказаться сложной с юридической точки зрения, поскольку Nord Stream AG принадлежит российскому «Газпрому».

РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream AG.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). После завершения строительство в 2021 году газопровод так и не заработал, а после диверсии в ночь на 26 сентября 2022 года стал полностью непригоден для подачи газа. Стоимость проекта оценивалась в $9,5 млрд, для его строительства использовали около 200 тыс. труб большого диаметра.

Расследованием диверсий на «Северных потоках» занимаются Германия, Дания и Швеция. В то же время Россия неоднократно требовала включить в расследование собственных специалистов, однако, как сообщали в российском МИДе, ее просьбы были проигнорированы.

В начале февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал в созданном за несколько часов до этого блоге расследование о подрыве «Северных потоков», в котором, ссылаясь на анонимный источник, утверждал, что за взрывом стоят США, а Норвегия содействовала Вашингтону. Как потом пояснил автор расследования, президент Джо Байден боялся, что Германия может отказаться от поддержки санкций против России. Отвечая на вопрос о роли Осло, Херш утверждал, что страна была заинтересована в увеличении поставок газа в Европу, в том числе в ФРГ. США отвергли обвинения в причастности к взрыву газопроводов. Россия призвала ООН провести расследование.