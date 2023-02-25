Польша выдвинула шесть условий для принятия десятого пакета санкций ЕС

Польша согласилась на утверждение десятого пакета санкций Евросоюза против России при выполнении шести условий, сообщил польский посол при ЕС Анджей Садось, передает Interia.

Они заключаются в следующем:

Совет ЕС и Еврокомиссия должны рассмотреть вопрос о «незаконной депортации украинских детей в Россию» в рамках санкционного режима;

Брюссель немедленно начнет работать над пакетом санкций против Белоруссии. По словам Садося, «мы ожидаем, что они будут приняты в понедельник»;

ЕС начнет разрабатывать меры против российской атомной отрасли, в том числе «Росатома» и руководства госкорпорации;

Обсуждение санкций в отношении российских алмазов. По словам Садося, «внутри ЕС существует политическая договоренность» об эмбарго на их импорт, вопрос требует согласования с G7;

Создание Еврокомиссией механизма, который будет осуществлять мониторинг и готовить отчет по диверсификации импорта синтетического каучука из России;

Еврокомиссия начнет работать над санкциями против «российских пропагандистов». «Сегодня Польша представила ЕК более 150 имен. Мы договорились, что их включат в санкционные списки в очень сжатые сроки», — сказал Садось.

Страны ЕС несколько дней подряд не могли согласовать новый пакет санкций к годовщине начала российской военной операции на Украине 24 февраля, в том числе из-за возражений Польши. Однако несколько часов назад представительство Швеции в ЕС сообщило, что договоренностей удалось достичь.

По данным диппредставительства, в пакет войдут ужесточение экспортных ограничений в отношении товаров и технологий двойного назначения и технологий; меры в отношении людей и организаций, которые поддерживают боевые действия, «распространяют пропаганду и доставляют дроны», которые Россия, по данным Брюсселя, использует на Украине; санкции против «российской дезинформации». Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник передает, что официально пакет утвердят утром в субботу, 25 февраля.





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