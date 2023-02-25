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Медведев подвел итоги года военной операции на Украине

Дмитрий Медведев: Запад хочет одолеть Россию чужими руками
Политик указал, что в рамках спецоперации России противостоят полсотни стран, которые «хотят ее задушить», однако в итоге Москва окажется сильнее. По его мнению, конфликт не только не разрушил страну, но и увеличил ее возможности
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Национальная оборона» подвел итоги года военной операции на Украине, сравнив ее, в частности, с периодом Великой Отечественной войны.

«После разгрома фашистских войск под Москвой Красная армия перешла в решительное контрнаступление, в тяжелых и кровопролитных боях начала свой путь к Великой Победе. Через восемь десятилетий, в феврале 2022 года нам пришлось дать бой неофашизму. Столь же опасному, как его предтеча, до зубов вооруженному врагу, только в новом обличье», — пишет Медведев.

По его мнению, в сегодняшнем конфликте России противостоят примерно полсотни стран, которые «хотят ее задушить», однако в итоге Москва окажется сильнее. «В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран). Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно», — написал Медведев.

Россию зампред Совбеза назвал самодостаточной страной, у которой нет никаких «шефов», поэтому и давить на нее бесполезно и бессмысленно. «Мы свободны в своих действиях, осознаем свои цели и ответственность. И постоять за себя в силах сами, без чьих-либо указок и подачек», — отметил он.

При этом ядерный потенциал страны Медчведев счел сдерживающим фактором «для особо горячих голов при погонах натовского образца». Он полагает, что, несмотря на «науськивание укронацистов», у Запада пока хватает здравомыслия не вступать в прямое военное противостояние с Россией.

В то же время, отметил политик, Киеву продолжают «сливать» оперативные данные спецслужб НАТО, шлют наемников и оружие, а также поддерживают в кибервойне против России. «Общий объем «целевого пакета» американской военной помощи нашим противникам в ближайшее время достигнет порядка $50 млрд — и это без учета европейских «передач», — добавил Медведев, отметив, что Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем «сдаст ее в утиль».

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Он также рассказал, что ему смешно было слышать из Киева рассуждения о том, что в России «кончились ракеты» или «остановилось производство». По его словам, Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское, а опыт противника «обратила себе на пользу».

«Этот год страна провела на переднем крае борьбы с одиозным киевским режимом, за которым стоит вся военная и финансовая мощь его западных покровителей. Танки и орудия, пропагандистские залпы, «адские» санкции, давний опыт больших и малых войн, которые США и их сателлиты вели чужими руками на всех континентах мира. <...> Но мы можем противопоставить этому намного более важное. Во всех отношениях — решающее. Как в свое время заметил трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Иванович Покрышкин, «у кого сердце крепче, кто владеет холодной, расчетливой смелостью, рожденной верой в успех и правоту своего дела, — тот сразит противника», — заключил политик.

С начала российской спецоперации Медведев неоднократно выступал с поддержкой действий Москвы и критиковал Запад за помощь «неонацистам в Киеве». Так, в феврале он заявил, что Европа «скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Зевсом». Европейских лидеров при этом он назвал «экзальтированными младоевропейскими фриками», «жалкими дилетантами», «махровыми русофобами» и «интеллектуальными пигмеями». По мнению Медведева, они никогда не сравнятся со своими предшественниками, которые восстанавливали Европу после Второй мировой войны.

Также зампред Совбеза предрекал Украине судьбу колонии с уничтоженной экономикой, а украинские власти назвал «нацистской бандой, спятившей от обилия крови и наркотиков». В подтверждение своих слов Медведев приводил данные Goldman Sachs, в соответствии с которыми Украина потеряла территории, которые обеспечивали ей порядка 40% промышленного потенциала, 63% месторождений угля и 42% — металлов. Снизились урожаи, а ВВП страны сократился на 35–36%. «Очевидно, что Россия продолжит работать над достижением целей специальной военной операции. А значит, по итогам этого года ВВП Украины может рухнуть еще на 5–10%», — указывал Медведев.

В то же время санкционная политика Запада в отношении России, по его мнению, провалилась. Все введенные против России ограничения зампред Совбеза называл неэффективными, поскольку «абсолютное большинство» промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить российскими аналогами, а недостающие — азиатскими. «Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их «адские» санкции с треском провалились», — говорил он.

Медведев подвел итоги года военной операции на Украине Медведев подвел итоги года военной операции на Украине Медведев подвел итоги года военной операции на Украине Медведев подвел итоги года военной операции на Украине

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Дмитрий Медведев Военная операция на Украине США ядерное оружие Великая Отечественная война НАТО

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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