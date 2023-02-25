Медведев подвел итоги года военной операции на Украине

Политик указал, что в рамках спецоперации России противостоят полсотни стран, которые «хотят ее задушить», однако в итоге Москва окажется сильнее. По его мнению, конфликт не только не разрушил страну, но и увеличил ее возможности

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Национальная оборона» подвел итоги года военной операции на Украине, сравнив ее, в частности, с периодом Великой Отечественной войны.

«После разгрома фашистских войск под Москвой Красная армия перешла в решительное контрнаступление, в тяжелых и кровопролитных боях начала свой путь к Великой Победе. Через восемь десятилетий, в феврале 2022 года нам пришлось дать бой неофашизму. Столь же опасному, как его предтеча, до зубов вооруженному врагу, только в новом обличье», — пишет Медведев.

По его мнению, в сегодняшнем конфликте России противостоят примерно полсотни стран, которые «хотят ее задушить», однако в итоге Москва окажется сильнее. «В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран). Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно», — написал Медведев.

Россию зампред Совбеза назвал самодостаточной страной, у которой нет никаких «шефов», поэтому и давить на нее бесполезно и бессмысленно. «Мы свободны в своих действиях, осознаем свои цели и ответственность. И постоять за себя в силах сами, без чьих-либо указок и подачек», — отметил он.

При этом ядерный потенциал страны Медчведев счел сдерживающим фактором «для особо горячих голов при погонах натовского образца». Он полагает, что, несмотря на «науськивание укронацистов», у Запада пока хватает здравомыслия не вступать в прямое военное противостояние с Россией.

В то же время, отметил политик, Киеву продолжают «сливать» оперативные данные спецслужб НАТО, шлют наемников и оружие, а также поддерживают в кибервойне против России. «Общий объем «целевого пакета» американской военной помощи нашим противникам в ближайшее время достигнет порядка $50 млрд — и это без учета европейских «передач», — добавил Медведев, отметив, что Запад лишь продлевает агонию Украины, а затем «сдаст ее в утиль».

Он также рассказал, что ему смешно было слышать из Киева рассуждения о том, что в России «кончились ракеты» или «остановилось производство». По его словам, Россия не только расширила выпуск своего оружия, но и неплохо изучила вражеское, а опыт противника «обратила себе на пользу».

«Этот год страна провела на переднем крае борьбы с одиозным киевским режимом, за которым стоит вся военная и финансовая мощь его западных покровителей. Танки и орудия, пропагандистские залпы, «адские» санкции, давний опыт больших и малых войн, которые США и их сателлиты вели чужими руками на всех континентах мира. <...> Но мы можем противопоставить этому намного более важное. Во всех отношениях — решающее. Как в свое время заметил трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Александр Иванович Покрышкин, «у кого сердце крепче, кто владеет холодной, расчетливой смелостью, рожденной верой в успех и правоту своего дела, — тот сразит противника», — заключил политик.

С начала российской спецоперации Медведев неоднократно выступал с поддержкой действий Москвы и критиковал Запад за помощь «неонацистам в Киеве». Так, в феврале он заявил, что Европа «скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Зевсом». Европейских лидеров при этом он назвал «экзальтированными младоевропейскими фриками», «жалкими дилетантами», «махровыми русофобами» и «интеллектуальными пигмеями». По мнению Медведева, они никогда не сравнятся со своими предшественниками, которые восстанавливали Европу после Второй мировой войны.

Также зампред Совбеза предрекал Украине судьбу колонии с уничтоженной экономикой, а украинские власти назвал «нацистской бандой, спятившей от обилия крови и наркотиков». В подтверждение своих слов Медведев приводил данные Goldman Sachs, в соответствии с которыми Украина потеряла территории, которые обеспечивали ей порядка 40% промышленного потенциала, 63% месторождений угля и 42% — металлов. Снизились урожаи, а ВВП страны сократился на 35–36%. «Очевидно, что Россия продолжит работать над достижением целей специальной военной операции. А значит, по итогам этого года ВВП Украины может рухнуть еще на 5–10%», — указывал Медведев.

В то же время санкционная политика Запада в отношении России, по его мнению, провалилась. Все введенные против России ограничения зампред Совбеза называл неэффективными, поскольку «абсолютное большинство» промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить российскими аналогами, а недостающие — азиатскими. «Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их «адские» санкции с треском провалились», — говорил он.