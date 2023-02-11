Медведев предрек «весьма плачевные» итоги правления лидеров Европы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром Политика, 13:35
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 13:23
Власти Турции сравнили силу землетрясения со взрывом 500 атомных бомб Политика, 13:20
Махачев получил награду от UFC за лучший сабмишн года Спорт, 13:20
Медведев предрек «весьма плачевные» итоги правления лидеров Европы Политика, 13:12
От регбиста до чемпиона UFC. Главное о сопернике Махачева в титульном бою Спорт, 13:00
Грузовой корабль «Прогресс МС-22» пристыковался к МКС Технологии и медиа, 12:59
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Bloomberg узнал о подготовке «оппонента Трампа» к выборам президента США Политика, 12:56
Павел Мамаев объявил о завершении карьеры Спорт, 12:50
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 12:38
Илону Маску не хватило $6 млрд, чтобы снова стать богатейшим человеком Финансы, 12:27
Кадыров в стихах ответил на «Колыбельную» Слепакова Политика, 12:18
Агент сообщил об отказе Дзюбы от $3 млн в Китае ради «Локомотива» Спорт, 12:09
НБА оштрафовала защитника «Бруклина» за гомофобную шутку Спорт, 12:04
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев предрек «весьма плачевные» итоги правления лидеров Европы

Медведев предрек «весьма плачевные» итоги правления европейских лидеров
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Правление глав европейских государств закончится «весьма плачевно» — «старая европейская цивилизация» исчезнет, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал после поездки президента Украины Владимира Зеленского в Европу.

Европейских лидеров он назвал «экзальтированными младоевропейскими фриками», «жалкими дилетантами», «махровыми русофобами» и «интеллектуальными пигмеями». По мнению Медведева, они никогда не сравнятся со своими предшественниками, которые восстанавливали Европу после Второй мировой войны.

Он считает, что независимая и процветающая Европа «растворяется под натиском эмигрантов» и «скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом». «Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики», — заявил Медведев.

Накануне Зеленский побывал в Лондоне, где выступил перед депутатами британского парламента и встретился с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком. Также он съездил в Брюссель на саммит глав Евросоюза и в Париж, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Теги
Дмитрий Медведев Европа Евросоюз Владимир Зеленский
Материалы по теме
Зеленский признался в решении отказаться от выполнения минских соглашений
Политика
Зеленский прибыл в Брюссель на саммит Евросоюза
Политика
Макрон и Зеленский вместе полетят на саммит ЕС в Брюсселе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter