Медведев предрек «весьма плачевные» итоги правления лидеров Европы

Дмитрий Медведев (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Правление глав европейских государств закончится «весьма плачевно» — «старая европейская цивилизация» исчезнет, написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Такое мнение он высказал после поездки президента Украины Владимира Зеленского в Европу.

Европейских лидеров он назвал «экзальтированными младоевропейскими фриками», «жалкими дилетантами», «махровыми русофобами» и «интеллектуальными пигмеями». По мнению Медведева, они никогда не сравнятся со своими предшественниками, которые восстанавливали Европу после Второй мировой войны.

Он считает, что независимая и процветающая Европа «растворяется под натиском эмигрантов» и «скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом». «Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую с открытым от вожделения ртом обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики», — заявил Медведев.

Накануне Зеленский побывал в Лондоне, где выступил перед депутатами британского парламента и встретился с королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком. Также он съездил в Брюссель на саммит глав Евросоюза и в Париж, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.