Мировые СМИ дали оценку конфликту на Украине спустя год: пока одни вспоминают об актуальных уроках истории, другие оценивают перспективы конфликта и его завершения дипломатическим путем

Газета Financial Times, Лондон

«Спустя год после начала военных действий на Украине есть основания для надежды. Страна сохранила свою независимую государственность благодаря мужеству и стойкости и с помощью европейских и североамериканских союзников, между которыми не произошел раскол. Конфликт пока не разжег более широкого пожара. И ясно, что Россия не в состоянии проглотить или подчинить себе Украину. В то же время очевидно, что это будет затяжной конфликт, так как президент России Владимир Путин, похоже, намерен сохранить контроль над частью территории соседней страны. Хотя президент США Джо Байден пообещал на этой неделе в Киеве и Варшаве, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», Соединенным Штатам предстоят вскоре президентские выборы, которые могут стать испытанием для двухпартийной солидарности по отношению к Киеву. Кроме того, внутри некоторых западноевропейских стран растет поддержка урегулирования. И Китай сейчас настаивает на переговорах, хотя Киев никогда не согласится на условия, при которых Россия оставила бы себе 17% украинской территории. Западные союзники для победы должны предоставить Киеву еще больше оружия и боеприпасов, а также расширять санкции против России и устранять лазейки для обхода ограничений. Чем больше Киев сможет отвоевать, тем больше вероятность того, что западная политическая и общественная поддержка сохранится».

Газета The Wall Street Journal, США

«Война на Украине, которая идет уже год, сделала вновь актуальными несколько старых и дала несколько новых уроков о том, что обеспечивает преимущество на поле боя в XXI веке. Cреди нововведений — беспилотники, в том числе переделанные дешевые коммерческие дроны, которые используются для разведки и доставки боеприпасов чаще, чем в любом предыдущем военном конфликте. Они сделали районы боевых действий очень хорошо просматриваемыми и показали, как дешевые коммерческие технологии могут препятствовать работе более дорогого специального оборудования. «У любого могут быть Военно-воздушные силы», — констатировал Элиот Коэн, военный историк и стратег Центра стратегических международных исследований в Вашингтоне».

Газета China Daily, Китай

«Китай всегда говорит о том, что следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. И подчеркивает, что дипломатия и диалог должны быть использованы для деэскалации конфликта России и Украины, который причиняет огромные страдания людям не только в странах, которые непосредственно в него вовлечены, но и в других странах, особенно в бедных и развивающихся. Это не такая позиция, которую заняло НАТО во главе с США, подливая масла в огонь, чтобы по словам министра обороны США Ллойда Остина, увидеть, как Россия слабеет. В СМИ писали, что западные лидеры, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона могли стоять за внезапной остановкой переговоров России и Украины в Стамбуле прошлой весной. В действительности, поставка оружия на Украину в основном из стран-участниц НАТО — от ракет HIMARS до немецких танков Leopard — означает отказ от дипломатии, эскалацию боевых действий и страдания людей».

Агентство Bloomberg, США

«Несмотря на то, что нападение затянулось дольше, чем на несколько дней, на которые Кремль надеялся в начале, и число потерь выросло до десятков тысяч, большинство граждан России говорят, что готовы продолжать сражаться, показали независимые социологические опросы. По словам кремлевского консультанта, только около 20% россиян хотели бы скорейшего завершения войны, даже если это означало бы признание поражения. Дарья, бухгалтер 36-ти лет, вспоминает, что была категорически против, когда весной прошлого года услышала от мужа, что он планирует пойти воевать добровольцем. И угрожала от него уйти. Но муж, у которого есть опыт участия в боевых действиях все равно пошел. Когда он вернулся летом, Дарья изменила свое мнение. «Сейчас я считаю, что мой муж герой», — сказала она, попросив не указывать ее фамилию и адрес из опасения открыто разговаривать с американскими журналистами. «Мужчина не должен прятаться за мамкиной юбкой, когда страна в нем нуждается, — добавила она. — Когда он вернется домой в марте, мы собираемся выплатить ипотеку».

Агентство Anadolu, Турция

«В Совете Безопасности ООН прошли десятки заседаний и дискуссий о войне на Украине и на всех не получалось договориться. С 24 февраля Совет безопасности в основном был лишь политическим театром, говорит Ричард Гоуэн, глава Международной группы по урегулированию кризисов при ООН. «Он давал украинцам возможность спорить с россиянами лицом к лицу. И я думаю, что США и их союзники всегда относились к Совбезу, как к месту, позволяющему максимально усилить публичную критику России, — сказал он. (…) — Россия отвечала, используя Совбез для распространения утверждений об американских биологических лабораториях на Украине. Это не реальная дипломатия. В основном, это публичные представления для социальных сетей и международных СМИ».