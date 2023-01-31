Медведев заявил о провале «адских» санкций против России

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В России следует принять правила об использовании интеллектуальной собственности «недружественных» стран — от кинофильмов до промышленного софта — без лицензий и уплаты авторского вознаграждения, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он написал в Telegram.

«Спасибо, кстати, и тем, кто разработал различные программы для безлицензионного применения их дорогостоящих интеллектуальных продуктов. Короче, для пиратского использования в режиме личных санкций. А что, à la guerre comme à la guerre (на войне как на войне. — РБК)», — написал он в телеграм-канале.

Медведев заявил, что санкции против России неэффективны, поскольку «абсолютное большинство» промышленной продукции и потребительских товаров удалось заместить российскими, а недостающие — азиатскими. «Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их «адские» санкции с треском провалились», — написал он.

«Все как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги. При этом даже МВФ прогнозирует в России рост экономики в этом году», — заключил Медведев.

За счет параллельного импорта Россия получает те же самые западные бренды, тогда как их владельцам ничего не достается, добавил зампред Совбеза.

После приостановке в России деятельности западных компаний выросла популярность пиратских версий программ. Так, в марте о решении приостановить предоставление услуг в России объявила Microsoft, после чего чиcло запросов по установке пиратских Windows 10 выросло в размере от 90 до 250% за три месяца, показали данные Google Trends. В сентябре Россия возглавила рейтинг стран по числу нелегальных скачиваний сериала «Дом Дракона».