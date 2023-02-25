FT предложила подход к России на основе плана «архитектора Холодной войны»

Авторы FT попытались переосмыслить «длинную телеграмму» Джорджа Кеннана, которая легла в основу американской политики «сдерживания» СССР. Они полагают, что к современной России необходим подход «пост-холодной войны»

Джордж Кеннан (Фото: Eric Schwab / Hulton Archive / Getty Images)

В феврале 1946 года, более 77 лет назад, Джордж Кеннан отправил телеграмму из 5 тысяч слов тогдашнему госсекретарю США Джеймсу Бирнсу, которая стала известна как «длинная телеграмма» и легла в основу политики «сдерживания» США по отношению к Советскому Союзу почти на полвека. Экс-посол Британии в США Дэвид Мэннинг (1990-1993 годы) и бывший глава аппарата премьера Британии Джонатан Пауэлл (при Тони Блэре с 1995 по 2007 годы) в колонке для Financial Times попытались составить новую телеграмму, соответствующую духу времени.

Архитектор Холодной войны

Газета напоминает, что Кеннан начинал служить в посольстве США в Москве в середине 1930-х годов, а после Второй мировой войны неоднократно указывал на неизбежное противостояние СССР и США. Поначалу в Вашингтоне «было мало желания его слушать», однако уже в 1946 году, когда отношения бывших союзников по антигитлеровской коалиции начали ухудшаться, Кеннан направил Бирнсу «длинную телеграмму», в которой в пяти частях изложил свой план «сдерживания» СССР.

В частности, дипломат указал на расширение влияния СССР в Центральной и Восточной Европе, а также усиление коммунистических партий по всему миру.

«Сегодня мы сталкиваемся с еще одним российским лидером, стремящимся к расширению власти и влияния за счет США и их партнеров, лидером, чьи имперские амбиции заставляют его отрицать право Украины на существование как независимого государства. Сегодня мир неизмеримо изменился, но нам нужно найти способ жить вместе с непокорной Россией и сдерживать ее», — отмечают авторы FT.

Варианты развития отношений с Россией

По их мнению, «длинная телеграмма» сегодня повторила бы, что США должны противостоять политике президента России Владимира Путина. Они отмечают, что согласно Кеннану, Вашингтону необходимо «четко заявить о своей готовности применить» силу, чтобы это приходилось делать редко. Однако показать «стальной кулак» недостаточно, указывают авторы.

Кеннан утверждал, что советская внешняя политика подпитывалась «давним чувством незащищенности». «Русские правители неизменно чувствовали, что их правление было относительно архаичным по форме, хрупким и искусственным по своей психологической основе, не выдерживающим сравнения или соприкосновения с политическими системами западных стран», — приводит FT выдержку из «длинной телеграммы».

Авторы статьи подчеркивают, что многие умозаключения Кеннана актуальны и сегодня. По их мнению, некоторые россияне искренне верят, что Запад еще со времен холодной войны стремился к их уничтожению, а сегодня представляет основную угрозу. В то же время Путин «играет на исторических опасениях», указывая на расширение НАТО. «Нам нужно найти способ решения этих глубинных проблем России, но без ущерба для суверенитета и территориальной целостности Украины или других соседей России», — призывают авторы.

Среди их предложений для налаживания отношений России и США, в том числе:

Возродить Хельсинкский процесс, который позволял странам вести политический диалог «на высоком уровне» во время холодной войны;

Построить новые отношения между НАТО и Россией;

Продлить СНВ-3 и вернуться к истекшему Соглашению об обычных вооруженных силах в Европе.

«Просчеты» Путина

Помимо этого, авторы FT указывают, что при разработке нового подхода «пост-холодной войны» важно проводить различие между Путиным и Россией. Кеннан утверждал, что враждебность Сталина к Западу «не отражает естественное мировоззрение русских людей», которых он охарактеризовал как «прежде всего стремящихся жить в мире». «Мы должны показать им, что мы верим, что будущее России — это будущее крупной европейской страны, а не более слабого партнера в путинском «союзе неравных» с Китаем», — говорится в статье.

Кеннан в своей телеграмме отмечал, что Сталин считал необходимым направлять усилия СССР и союзников «на углубление и использование разногласий» на Западе, которые в конце концов перерастут в «империалистическую» войну, а затем и в «революционные потрясения». «Путин страдает от подобных иллюзий относительно того, как ведут себя западные страны и каковы отношения между ними. Ему хотелось бы верить, что западные демократии выродились и обречены на свалку», — пишут авторы.

Они также полагают, что Путин планировал «быстро захватить Украину», как это было в случае с Грузией и Крымом, не встретив особого сопротивления на Западе. Его мнение о слабости США подкрепило «бегство» из Афганистана в 2021 году. Тем не менее российский президент столкнулся с серьезной поддержкой Украины со стороны западных партнеров, чего он точно не ожидал, считают авторы FT. Как писал Кеннан, «успех [в противостоянии с СССР] будет зависеть от сплоченности, твердости и энергии, которые западный мир может собрать».

«Вторая ошибка Путина заключалась в том, что он считал, что западные общества утратили веру в себя. Его предположения об упадке Запада ослабили опасения, что его единоличное правление может быть свергнуто «цветной революцией», — пишут авторы, отмечая при этом, что у российского президента действительно были основания так считать. В то же время они отмечают, что рассчитывать на то, что Путин «может быть свергнут собственным народом» сегодня не стоит, поскольку на его место, вероятно, придет еще более националистический лидер.

Собственные коалиции и изменение правил торговли

FT напоминает, что сегодня Россия, как когда-то СССР, рассматривает ООН как «арену, на которой можно успешно преследовать свои цели». «Отношение СССР к [ООН] будет во многом зависеть от лояльности к ней других наций, а также от степени строгости, решительности и сплоченности, с которыми эти нации отстаивают в [ООН] мирную и обнадеживающую концепцию международной жизни», — писал Кеннан в своей телеграмме.

Авторы также полагают, что политика Москвы в этом плане не изменилась, и поэтому США необходимо создавать собственные коалиции, санкционированные Генеральной Ассамблеей ООН. Помимо этого, они считают необходимым переосмыслить условия глобальной торговли, в том числе из-за усиления главного союзника России — Китая.

«Исход конфликта на Украине определит, сможет ли Европа жить в свободном и мирном будущем, основанном на уважении международного права, или ей снова предстоит стать ареной конфликта, в котором сила — это право», — заключили авторы FT.

Обострение отношений между Россией и Западом происходит на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Объявляя о ее начале, Путин указывал, что с развалом Советского Союза «баланс сил в мире оказался нарушенным», и сложившиеся нормы международного права «стали мешать тем, кто объявил себя победителем в холодной войне». Россию же после распада СССР «попытались дожать, добить и разрушить уже окончательно», но это не получилось и не получится, также отмечал президент.

После начала конфликта переговорщики с обеих сторон встречались в Минске и Стамбулеь. Весной диалог прекратился. Москва и Киев обвинили друг друга в срыве соглашений.



Российский МИД неоднократно заявлял о готовности к мирным переговорам, но только на «основе существующей реальности». Москва также обвиняла Вашингтон и его союзников в срыве переговоров между Россией и Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский условием для диалога называл вывод российских войск к границам 1991 года.