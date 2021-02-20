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Пандемия коронавируса ,  
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Эстония предложила признавать сертификаты друг друга о вакцинации

Эстония пытается договориться с другими странами о совместном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщает портал ERR.

Советник Госканцелярии Мартен Каэватс уточнил порталу, что в первую очередь попытки создать безопасный «пузырь поездок» делаются между Эстонией, Швецией, Финляндией, Латвией и Литвой. Сертификат о прививке против COVID-19 позволит гражданам беспрепятственно путешествовать.

«Чтобы эти решения, как например, сертификаты Финляндии, Эстонии, Швеции и Латвии, могли работать вместе, необходимы две вещи: договориться об общих стандартах данных и правил, используемых этими решениями, и это та работа, которую мы сейчас выполняем совместно с ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения], и процесс согласования идет», — пояснил Каэватс.

Кроме того, все страны должны доверять друг другу, отметил он. Говоря иначе, предлагается создать «глобальный список доверия», куда будут внесены все больницы и медицинские центры в мире, имеющие право проводить вакцинацию против инфекции.

Исландия, Венгрия, Сербия и Сейшельские острова приветствовали предложение Эстонии о признании сертификатов вакцинированных. Помимо соседних стран Эстония ведет переговоры с Японией, Новой Зеландией и Австралией.

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С 22 по 28 февраля граждане восьми стран ЕС смогут въезжать в Эстонию без ограничения передвижения. Речь идет о государствах, где показатель заболеваемости COVID-19 в течение 14 дней ниже 150 на 100 тыс. жителей. Это Хорватия, Исландия, Греция, Лихтенштейн, Норвегия, Германия, Финляндия и Дания.

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Ограничение сохраняется для тех, кто прибывает в республику из Андорры, Австрии, Бельгии, Болгарии, Испании, Голландии, Ирландии, Италии, Кипра, Люксембурга, Мальты, Монако, Польши, Португалии, Франции, Швеции, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Швейцарии, Чехии и Венгрии. Мера будет действовать в течение десяти дней. На граждан Литвы и Латвии она не распространяется, если въезжающие сделали тест на коронавирус в течение 72 часов до прибытия в Эстонию или сразу после приезда в страну и он показал отрицательный результат. Ограничение передвижения не действует также для тех, кто прибыл в республику из Литвы или Латвии для работы, учебы, лечения, участия в семейном мероприятии или транзита.

С начала эпидемии в Эстонии коронавирус выявили у 56 246 человек, умерли 518.

В середине февраля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не рекомендуют вводить сертификаты для вакцинированных против коронавируса для путешествий. В организации пояснили, что пока не все люди имеют возможность привиться. Кроме того, пока недостаточно данных о влиянии вакцины на распространение инфекции.

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Источник: JHU
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