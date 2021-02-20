Эстония предложила признавать сертификаты друг друга о вакцинации

Эстония пытается договориться с другими странами о совместном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса, сообщает портал ERR.

Советник Госканцелярии Мартен Каэватс уточнил порталу, что в первую очередь попытки создать безопасный «пузырь поездок» делаются между Эстонией, Швецией, Финляндией, Латвией и Литвой. Сертификат о прививке против COVID-19 позволит гражданам беспрепятственно путешествовать.

«Чтобы эти решения, как например, сертификаты Финляндии, Эстонии, Швеции и Латвии, могли работать вместе, необходимы две вещи: договориться об общих стандартах данных и правил, используемых этими решениями, и это та работа, которую мы сейчас выполняем совместно с ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения], и процесс согласования идет», — пояснил Каэватс.

Кроме того, все страны должны доверять друг другу, отметил он. Говоря иначе, предлагается создать «глобальный список доверия», куда будут внесены все больницы и медицинские центры в мире, имеющие право проводить вакцинацию против инфекции.

Исландия, Венгрия, Сербия и Сейшельские острова приветствовали предложение Эстонии о признании сертификатов вакцинированных. Помимо соседних стран Эстония ведет переговоры с Японией, Новой Зеландией и Австралией.