В Кремле не увидели проблем с плюрализмом из-за срока Навального

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 73,97 (+0,2) Инвестиции, 19 фев, 13:07
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 89,54 (+0,67) Инвестиции, 19 фев, 13:07
Цена биткоина впервые превысила $57 тыс. Крипто, 15:28 Взлет и обвал акций «Белуги» за несколько дней: что это было Инвестиции, 15:26 Основатель «ВкусВилл»: «Стартап — ругательное слово, это грантоеды» Pro, 15:23 Разработчик из Петербурга выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse Стиль, 15:14 Минздрав назвал противопоказания для новой вакцины «КовиВак» Общество, 15:13 Число погибших при обрушении на фабрике в Норильске увеличилось до трех Общество, 15:08 «Тамбов» договорился о переходе футболистов «Динамо» и ЦСКА Спорт, 15:08 Какие новые данные передал марсоход NASA на Землю. Видео Технологии и медиа, 15:06 Сборная России по биатлону не попала в топ-10 в эстафете на ЧМ Спорт, 15:03 Риелторы назвали «средний чек» покупки элитной недвижимости в Москве Недвижимость, 14:51 Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище Общество, 14:42 В Кремле не увидели проблем с плюрализмом из-за срока Навального Политика, 14:36 «Норникель» вложит более ₽80 млрд в развитие Норильска Бизнес, 14:35 Китайская SAIC показала дом на колесах с лифтом и балконом Авто, 14:32
Дело Навального ,  
0 

В Кремле не увидели проблем с плюрализмом из-за срока Навального

По словам Дмитрия Пескова, это не дело Кремля обсуждать политическое будущее Навального.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России достаточно плюрализма на политической арене. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как скажется на политической жизни в стране подтверждение Мосгорсудом приговора Алексею Навальному.

«Мы и раньше говорили, что политическая жизнь в России очень многогранна и насыщенна. Кремлю оппонируют многие, кто-то делает в рамках закона, кто-то за гранью приличия, кто-то — стоя ногами на родной почве, кто-то за пределами», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос о политическом будущем Навального. «Это совершенно не наше дело. У нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избирать и быть избранными», — сказал Песков.

Мосгорсуд оставил в силе реальный срок для Навального
Политика
Алексей Навальный

Утром 20 февраля Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального на решение о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» реальным. Суд согласился с доводами прокуратуры, что Навальный еще до своей госпитализации нарушил режим регистрации семь раз, а после своей выписки из клиники «Шарите» Навальный уведомил о себе инспекцию только через два месяца. Однако срок реального заключения оппозиционера сократился на несколько месяцев, ему зачли в срок наказания нахождение под домашним арестом с декабря 2013 года по февраль 2014 года.

Адвокаты Навального пояснили РБК, что срок составит два года шесть месяцев две недели, он закончится в конце июля — начале августа 2023 года.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Не друг, а член семьи: две акции для заработка на любви к питомцам Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать
Авторы
Артем Филипенок, Полина Химшиашвили
Алексей Навальный Дмитрий Песков
Материалы по теме
Генпрокуратура заявила о пятом отказе Берлина на запрос по Навальному
Политика
Навальный в последнем слове заявил, что не жалеет о возвращении в Россию
Политика
Прокурор назвала обоснованным решение суда по апелляции Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter