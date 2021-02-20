В Кремле не увидели проблем с плюрализмом из-за срока Навального

По словам Дмитрия Пескова, это не дело Кремля обсуждать политическое будущее Навального.

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В России достаточно плюрализма на политической арене. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как скажется на политической жизни в стране подтверждение Мосгорсудом приговора Алексею Навальному.

«Мы и раньше говорили, что политическая жизнь в России очень многогранна и насыщенна. Кремлю оппонируют многие, кто-то делает в рамках закона, кто-то за гранью приличия, кто-то — стоя ногами на родной почве, кто-то за пределами», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос о политическом будущем Навального. «Это совершенно не наше дело. У нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избирать и быть избранными», — сказал Песков.

Утром 20 февраля Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального на решение о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» реальным. Суд согласился с доводами прокуратуры, что Навальный еще до своей госпитализации нарушил режим регистрации семь раз, а после своей выписки из клиники «Шарите» Навальный уведомил о себе инспекцию только через два месяца. Однако срок реального заключения оппозиционера сократился на несколько месяцев, ему зачли в срок наказания нахождение под домашним арестом с декабря 2013 года по февраль 2014 года.