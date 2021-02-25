Посол США в России рассказал детали о решении Байдена по его работе

Джон Салливан (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Посол США в России Джон Салливан заявил «Интерфаксу», что останется на этой должности еще некоторое время в 2021 году. На прошлой неделе он сказал РБК, что президент США Джо Байден попросил его продолжить работу.

«Ранее на этой неделе президент Байден попросил меня остаться послом США в РФ на неопределенный срок в течение этого года», — заявил он. Салливан сказал, что для него большая честь работать послом в России и что «отношения с Россией и <...> дружба с русским народом имеют большое значение».

В конце января о просьбе Байдена к Салливану писало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. Собеседники агентства объясняли это тем, что Байден считает должность посла в России слишком важной, чтобы на время утверждения новой кандидатуры оставлять ее вакантной.

По данным агентства, большинству других дипломатов, которые были назначены предшественником Байдена Дональдом Трампом, подобного предложения не поступало.