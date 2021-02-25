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Посол США в России рассказал детали о решении Байдена по его работе

Джон Салливан
Джон Салливан (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Посол США в России Джон Салливан заявил «Интерфаксу», что останется на этой должности еще некоторое время в 2021 году. На прошлой неделе он сказал РБК, что президент США Джо Байден попросил его продолжить работу.

«Ранее на этой неделе президент Байден попросил меня остаться послом США в РФ на неопределенный срок в течение этого года», — заявил он. Салливан сказал, что для него большая честь работать послом в России и что «отношения с Россией и <...> дружба с русским народом имеют большое значение».

В конце января о просьбе Байдена к Салливану писало агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. Собеседники агентства объясняли это тем, что Байден считает должность посла в России слишком важной, чтобы на время утверждения новой кандидатуры оставлять ее вакантной.

Bloomberg узнал о просьбе Байдена к послу США в России остаться на посту
Политика
Джон Салливан

По данным агентства, большинству других дипломатов, которые были назначены предшественником Байдена Дональдом Трампом, подобного предложения не поступало.

Джон Салливан был утвержден на пост представителя США в России в декабре 2019 года, после того как его предшественник Джон Хантсман подал в отставку. В январе 2020-го дипломат прибыл в Москву.

До назначения в Россию Салливан занимал должность заместителя главы Государственного департамента США.

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