Bloomberg узнал о просьбе Байдена к послу США в России остаться на посту
Избранный президент США Джо Байден обратился к американскому послу в России Джону Салливану с просьбой остаться на этом посту. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, Байден предложил Салливану временно остаться в этой должности. Как отмечает агентство, Салливан вошел в небольшую группу американских дипломатов, назначенных при действующем президенте США Дональде Трампе, которые на протяжении какого-то времени будут сохранять свои посты при новой администрации.
Собеседники агентства считают, что Салливан получил такое предложение на фоне растущей напряженности между Москвой и Вашингтоном из-за разногласий по некоторым вопросам, включая ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.
Как сообщает Bloomberg, Байден считает должность посла в России слишком важной, чтобы на время утверждения новой кандидатуры оставлять ее вакантной. Большинству других послов, которые были назначены Трампом, такие предложения от команды Байдена не поступали, и они уже готовятся сложить свои полномочия, утверждает агентство.