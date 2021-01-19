Bloomberg узнал о просьбе Байдена к послу США в России остаться на посту

Избранный президент США считает эту должность слишком важной, чтобы на время утверждения новой кандидатуры оставлять ее вакантной, утверждает агентство. Большинству других американских послов подобное предложение не поступило

Джон Салливан (Фото: Jacquelyn Martin / AP)

Избранный президент США Джо Байден обратился к американскому послу в России Джону Салливану с просьбой остаться на этом посту. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, Байден предложил Салливану временно остаться в этой должности. Как отмечает агентство, Салливан вошел в небольшую группу американских дипломатов, назначенных при действующем президенте США Дональде Трампе, которые на протяжении какого-то времени будут сохранять свои посты при новой администрации.

Собеседники агентства считают, что Салливан получил такое предложение на фоне растущей напряженности между Москвой и Вашингтоном из-за разногласий по некоторым вопросам, включая ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным.

Как сообщает Bloomberg, Байден считает должность посла в России слишком важной, чтобы на время утверждения новой кандидатуры оставлять ее вакантной. Большинству других послов, которые были назначены Трампом, такие предложения от команды Байдена не поступали, и они уже готовятся сложить свои полномочия, утверждает агентство.