Посол США назвал условие продолжения работы в России

Джон Салливан (Фото: Павел Головкин / AP)

Посол США в России Джон Салливан заявил, что останется в должности до тех пор, пока этого хочет американский президент Джо Байден. Об этом он сказал РБК.

«Я служу по воле президента, поэтому мой срок пребывания в должности не установлен. Президент Байден попросил меня остаться, и я останусь, пока он хочет, чтобы я был здесь в качестве посла Соединенных Штатов», — пояснил дипломат.

Салливан отметил, что очень рад возможности продолжать работу в России и ему нравится жить в Москве.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Байден попросил посла временно остаться на своем посту. Таким образом, Салливан — один из немногих американских дипломатов, которые были назначены при экс-президенте США Дональде Трампе и сохранят на какое-то время должность при новой администрации Байдена.