WSJ узнала о подготовке Израиля к новой операции в секторе Газа

По мнению опрошенных WSJ экспертов, Израиль может выбрать один из двух вариантов — либо быстрое полномасштабное вторжение в оставшуюся под контролем ХАМАС часть сектора Газа, либо постепенный захват этой территории по частям

Фото: Amir Levy / Getty Images

Израиль может начать новую военную операцию в секторе Газа, так как все еще контролирующая часть его территории группировка ХАМАС укрепляет свои позиции и отказывается полностью сложить оружие, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в израильских и арабских правительственных кругах.

В соответствии с планом президента США Дональда Трампа, который лег в основу заключенного в 2025 году перемирия, бойцы ХАМАС должны разоружиться. Однако, по данным WSJ, группировка согласна расстаться с остатками тяжелого вооружения, но отказывается сдавать стрелковое оружие. Его количество оценивается в 60 тыс. штук, что втрое превышает число оставшихся боевиков.

Вдобавок ХАМАС, укрепившая после заключения перемирия свое финансовое положение, смогла возобновить регулярные выплаты своим членам, что привлекает в ее отряды новых бойцов, а также реконструирует разрушенную в ходе боевых действий инфраструктуру, в том числе убежища и тоннели.

В этих условиях Израиль готовится к началу новой военной операции, сообщают источники WSJ. Если ХАМАС не сдаст оружие добровольно, Израиль заставит ее сделать это, заявил один из собеседников издания.

Однако никаких конкретных сроков возможного начала такой операции пока нет, в Израиле пока предпочитают действовать по плану Трампа, который в конце 2025 года пообещал, что ХАМАС придется «дорого заплатить», если группировка откажется разоружаться.

Если военная операция все же будет начата, то, по мнению опрошенных WSJ экспертов, Израиль может выбрать один из двух вариантов — либо быстрое полномасштабное вторжение в оставшуюся под контролем ХАМАС часть сектора Газа, либо постепенный захват этой территории по частям. Эксперты отметили также, что в новой военной операции Израиль сможет действовать более решительно, так как ему теперь не придется заботиться о жизнях заложников-евреев, а палестинцев из палаточных лагерей беженцев можно будет эвакуировать в те районы сектора Газа, которые контролирует Израиль.