ХАМАС признал гибель пресс-секретаря, известного как «человек в маске»

ХАМАС признал гибель пресс-секретаря Обайды, известного как человек в маске

Абу Обайда более 20 лет занимал должность пресс-секретаря военного крыла ХАМАС и всегда скрывал лицо под красной куфией. Он был убит летом при ударе Израиля

Абу Обайда (в центре) (Фото: Ashraf Amra / ZUMA / Global Look Press)

Палестинская группировка ХАМАС признала гибель своего пресс-секретаря Абу Обайды, сообщает Al Jazeera. Он был убит в результате удара ЦАХАЛ.

Группировка также подтвердила гибель своего лидера в Газе Мохаммеда Синвара. О его убийстве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в мае. Мохаммед Синвар — брат Яхьи Синвара, ставшего лидером ХАМАС после гибели Исмаила Хании в Иране в июле 2024 года. Яхья Синвар погиб в октябре прошлого года.

Абу Обайда (настоящее имя — Хутайфа Самир аль-Кахлут) более 20 лет занимал должность пресс-секретаря военного крыла ХАМАС и всегда скрывал лицо под красной куфией, за что его прозвали человеком в маске. О его гибели сообщалось в августе.

Разгром ХАМАС — это «лучший способ положить конец войне», заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

В октябре вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное при посредничестве США.