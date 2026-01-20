«Не понимаю, что ты делаешь». Что Макрон и Рютте написали Трампу
Что Макрон написал Трампу
«Мой друг, у нас одинаковый взгляд на ситуацию в Сирии. Мы можем совершить великие дела в отношении Ирана. Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией. Давай попробуем построить что-то великое: 1) я могу организовать встречу G7 после форума в Давосе во второй половине четверга [22 января] в Париже и пригласить Украину, Сирию и Россию в качестве наблюдателей; 2) давай вместе поужинаем в Париже в четверг, прежде чем ты вернешься в США».
Президент США Дональд Трамп опубликовал скриншот сообщения президента Франции Эмманюэля Макрона 20 января в соцсети Truth Social.
Что Рютте написал Трампу
«Господин президент, дорогой Дональд, то, чего вы достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я полон решимости найти пути продвижения в проблеме Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк».
Трамп опубликовал скриншот сообщения генсека НАТО Марка Рютте 20 января в соцсети Truth Social.
Переписка между премьером Норвегии и Трампом
«Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, по поводу контактов через Атлантику насчет Гренландии, Газы, Украины и вашего вчерашнего объявления о введении пошлин вы знаете нашу позицию. Но мы считаем, что все мы должны работать над тем, чтобы снизить напряженность и разрядить ситуацию — вокруг нас происходит так много событий, в отношении которых нужно действовать сообща. Мы предлагаем вам созвониться сегодня позже — с нами двумя или по отдельности — дайте нам знать, что вы предпочитаете! С наилучшими пожеланиями, Алекс и Йонас (имеются в виду президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, который отправил сообщение Трампу от лица обоих. — РБК)».
«Дорогой Йонас, учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, хотя он всегда будет преобладать, а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для США. Дания не может защитить эту землю от России или Китая, да и почему у нее вообще есть «право собственности»? Нет никаких письменных документов — просто несколько сотен лет назад туда причалила лодка, но наши лодки туда тоже причаливали. Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента его основания, и теперь НАТО должно что-то сделать для США. Мир не будет в безопасности, если мы не установим полный и тотальный контроль над Гренландией. Спасибо! Президент Дональд Трамп».
Трамп и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обменялись сообщениями 18 января. Переписку опубликовало правительство Норвегии.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика