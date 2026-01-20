 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

«Не понимаю, что ты делаешь». Что Макрон и Рютте написали Трампу

Как выглядят переписки Трампа с Макроном, Рютте и премьером Норвегии Стёре
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Трамп на фоне претензий США на Гренландию опубликовал сообщения, полученные от Макрона и генсека НАТО Рютте. Переписку с американским президентом также вел премьер Норвегии Стёре. Что было в сообщениях — в материале РБК
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

«Не понимаю, что ты делаешь». Что Макрон и Рютте написали Трампу

Что Макрон написал Трампу

«Мой друг, у нас одинаковый взгляд на ситуацию в Сирии. Мы можем совершить великие дела в отношении Ирана. Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией. Давай попробуем построить что-то великое: 1) я могу организовать встречу G7 после форума в Давосе во второй половине четверга [22 января] в Париже и пригласить Украину, Сирию и Россию в качестве наблюдателей; 2) давай вместе поужинаем в Париже в четверг, прежде чем ты вернешься в США».

Президент США Дональд Трамп опубликовал скриншот сообщения президента Франции Эмманюэля Макрона 20 января в соцсети Truth Social.

«Не понимаю, что ты делаешь». Что Макрон и Рютте написали Трампу

Что Рютте написал Трампу

«Господин президент, дорогой Дональд, то, чего вы достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я полон решимости найти пути продвижения в проблеме Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк».

Трамп опубликовал скриншот сообщения генсека НАТО Марка Рютте 20 января в соцсети Truth Social.

«Не понимаю, что ты делаешь». Что Макрон и Рютте написали Трампу

Переписка между премьером Норвегии и Трампом

«Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, по поводу контактов через Атлантику насчет Гренландии, Газы, Украины и вашего вчерашнего объявления о введении пошлин вы знаете нашу позицию. Но мы считаем, что все мы должны работать над тем, чтобы снизить напряженность и разрядить ситуацию — вокруг нас происходит так много событий, в отношении которых нужно действовать сообща. Мы предлагаем вам созвониться сегодня позже — с нами двумя или по отдельности — дайте нам знать, что вы предпочитаете! С наилучшими пожеланиями, Алекс и Йонас (имеются в виду президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, который отправил сообщение Трампу от лица обоих. — РБК)».

«Не понимаю, что ты делаешь». Что Макрон и Рютте написали Трампу

«Дорогой Йонас, учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, хотя он всегда будет преобладать, а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для США. Дания не может защитить эту землю от России или Китая, да и почему у нее вообще есть «право собственности»? Нет никаких письменных документов — просто несколько сотен лет назад туда причалила лодка, но наши лодки туда тоже причаливали. Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента его основания, и теперь НАТО должно что-то сделать для США. Мир не будет в безопасности, если мы не установим полный и тотальный контроль над Гренландией. Спасибо! Президент Дональд Трамп».

Трамп и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обменялись сообщениями 18 января. Переписку опубликовало правительство Норвегии.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
Дональд Трамп Эмманюэль Макрон Марк Рютте Йонас Гар Стёре Франция НАТО Норвегия США Гренландия
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Материалы по теме
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Политика
CNN узнал, как Трамп планирует присоединить Гренландию
Политика
Жительница Гренландии рассказала, как местные реагируют на угрозы Трампа
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Британия спустя 7 лет одобрила строительство «суперпосольства» Китая Политика, 16:54
Зеленский оценил, зашли ли мирные переговоры с США в тупик Политика, 16:53
Минпромторг оценил риски дефицита цемента на фоне остановки предприятий Бизнес, 16:50
Суд взыскал с бывшего курского депутата более 4 млрд рублей Общество, 16:48
Акции «ЭсЭфАй» за два дня выросли на 60%. Почему и что будет дальше Инвестиции, 16:46
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Экс-замглавы Росгвардии дали семь лет колонии с освобождением в зале суда Общество, 16:39
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
ЦСКА досрочно прекратил аренду аргентинского полузащитника Верде Спорт, 16:30
Владислав Бакальчук рассказал о росте оборота М.Видео в 2025 году Компании, 16:30
Тимошенко связала обвинения в коррупции со скорым подписанием мира Политика, 16:21
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
Алиев заявил о переходе отношений с Арменией в стадию сотрудничества Политика, 16:15
«Все дела пересмотрят». Почему КС встал на сторону владельцев криптовалют Крипто, 16:14
Фон дер Ляйен анонсировала «мать всех сделок» с Индией Политика, 16:13