«Не понимаю, что ты делаешь». Что Макрон и Рютте написали Трампу

Трамп на фоне претензий США на Гренландию опубликовал сообщения, полученные от Макрона и генсека НАТО Рютте. Переписку с американским президентом также вел премьер Норвегии Стёре. Что было в сообщениях — в материале РБК

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Getty Images)

Что Макрон написал Трампу

«Мой друг, у нас одинаковый взгляд на ситуацию в Сирии. Мы можем совершить великие дела в отношении Ирана. Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией. Давай попробуем построить что-то великое: 1) я могу организовать встречу G7 после форума в Давосе во второй половине четверга [22 января] в Париже и пригласить Украину, Сирию и Россию в качестве наблюдателей; 2) давай вместе поужинаем в Париже в четверг, прежде чем ты вернешься в США».

Президент США Дональд Трамп опубликовал скриншот сообщения президента Франции Эмманюэля Макрона 20 января в соцсети Truth Social.

Что Рютте написал Трампу

«Господин президент, дорогой Дональд, то, чего вы достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я полон решимости найти пути продвижения в проблеме Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк».

Трамп опубликовал скриншот сообщения генсека НАТО Марка Рютте 20 января в соцсети Truth Social.

Переписка между премьером Норвегии и Трампом

«Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, по поводу контактов через Атлантику насчет Гренландии, Газы, Украины и вашего вчерашнего объявления о введении пошлин вы знаете нашу позицию. Но мы считаем, что все мы должны работать над тем, чтобы снизить напряженность и разрядить ситуацию — вокруг нас происходит так много событий, в отношении которых нужно действовать сообща. Мы предлагаем вам созвониться сегодня позже — с нами двумя или по отдельности — дайте нам знать, что вы предпочитаете! С наилучшими пожеланиями, Алекс и Йонас (имеются в виду президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре, который отправил сообщение Трампу от лица обоих. — РБК)».

«Дорогой Йонас, учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за предотвращение более восьми войн, я больше не чувствую себя обязанным думать исключительно о мире, хотя он всегда будет преобладать, а теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для США. Дания не может защитить эту землю от России или Китая, да и почему у нее вообще есть «право собственности»? Нет никаких письменных документов — просто несколько сотен лет назад туда причалила лодка, но наши лодки туда тоже причаливали. Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента его основания, и теперь НАТО должно что-то сделать для США. Мир не будет в безопасности, если мы не установим полный и тотальный контроль над Гренландией. Спасибо! Президент Дональд Трамп».

Трамп и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре обменялись сообщениями 18 января. Переписку опубликовало правительство Норвегии.