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Военная операция на Украине ,  
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Курские власти рассмотрят введение комендантского часа в приграничье

Хинштейн пообещал рассмотреть введение комендантского часа в курском приграничье
Сюжет
Военная операция на Украине
Хинштейн призвал переселенцев помочь «находить конкретные решения» накопившихся проблем и пообещал, в том числе, проработать вопрос введения комендантского часа в приграничье. Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Власти Курской области проработают вопрос о возможном введении комендантского часа для приграничных районов, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн по итогам встречи с вынужденными переселенцами в Курске.

«Я хочу донести до каждого жителя региона: я направлен в Курскую область, чтобы решить вопросы, которые накопились за все эти месяцы (с начала вторжения). Но — это возможно сделать только вместе, не захлебываясь эмоциями, а собираясь с силами и помогая находить конкретные решения!» — написал он в телеграм-канале.

Его встреча с жителями трех приграничных районов прошла 25 января в концертном зале «Свиридовский». В ней приняли участие более 1 тыс. человек, беседа продлилась почти пять часов, сообщил Хинштейн. Он также анонсировал подобные встречи с жителями остальных приграничных районов.

Как уточнило издание «Секундочку», врио губернатора встречался с жителями Суджанского, Глушковского и Большесолдатского районов. Там также присутствовали прокурор Курской области и уполномоченный по правам человека. Переселенцы, в том числе, жаловались на размер выплат, задержку выдачи жилищных сертификатов и компенсации бизнесу.

«150 тыс. истрачены на одежду, матрасы, аренду жилья. 825 тыс. — компромиссная цифра. Это не 2 и не 3 млн руб.» — говорили участники встречи.

Однако Хинштейн ответил, что в региональном бюджете этих денег нет. «Не могу вам дать ответ на вопрос о выплатах. Последнее дело, если я вам сейчас скажу «будем биться», но я понимаю ответственность. Я по-человечески слышу вас и понимаю. Но и за свои слова привык отвечать. Приложу максимум усилий, чтобы права людей защитить и вам помочь», — сказал он. Хинштейн добавил, что со средствами на жилищные сертификаты проблем нет. 

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

6 августа в Курскую область вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ), бои там продолжаются до сих пор. Спустя несколько дней действующий на тот момент губернатор Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов, а эвакуации подлежат около 180 тыс. жителей приграничья. При этом, по его словам, 121 тыс. человек покинули эти территории самостоятельно.

Изначально президент России Владимир Путин объявил о единовременных выплатах для вынужденных переселенцев в размере 10 тыс. руб. Позднее были введены дополнительные меры поддержки. В частности, размер компенсаций за потерю имущества варьировался от 75 тыс. до 150 тыс. руб. на человека.

По состоянию на 17 января под контролем ВСУ оставалось около 460 кв. км территории Курской области и изначально захваченных 1268 кв. км, сообщало российское Минобороны. И.о. министра восстановления и развития приграничья региона Алексей Карнаушко оценил текущую обстановку как «стабильно напряженную», а размер ущерба — порядка 750 млрд руб.

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Россия Украина Курская область Александр Хинштейн комендантский час Военная операция на Украине
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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