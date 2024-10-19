Правительство выделило еще ₽3,2 млрд на выплаты жителям Курской области

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Правительство дополнительно направит свыше 3,2 млрд руб. из резервного фонда для выплат пострадавшим жителям Курской области, сообщает пресс-служба кабмина.

Как уточнило правительство, выплаты пойдут людям, которые лишились имущества первой необходимости. «В зависимости от степени утраты имущества — полной или частичной — такие выплаты составят 150 тыс. или 75 тыс. руб. на человека», — отметили там. Ранее на выплаты выделили 10 млрд руб.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 сентября. Жители районов, граничащих с Украиной и Курской АЭС, покинули свои дома. По данным на 22 августа, оттуда выехали 133 тыс. человек, 14 октября омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что из региона были эвакуированы 112 тыс. человек. По ее словам, из них более 12 тыс. человек размещены в ПВР и социальных учреждениях. А порядка 40 тыс. отказались от эвакуации или уже вернулись в свои дома.