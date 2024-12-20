Единое пособие семьям в России вырастет в 2025 году на 14,8%

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Единое пособие для семей с детьми с 1 января 2025 года увеличится на 14,8% на одного ребенка за счет роста прожиточного минимума. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании Госсовета, посвященного вопросам поддержки семей в России.

«Единое пособие получает каждый третий ребенок в стране. С 1 января 2025 года за счет роста прожиточного минимума размеры этой выплаты увеличатся на 14,8%. В среднем размер максимального пособия составит более 17 тыс. в месяц на одного ребенка», — сказал министр в ходе заседания.

Единое пособие — мера государственной поддержки для семей с низким доходом. Выплаты полагаются семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. Размер пособия составляет 50, 75 и 100% от прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи.

В 2024 году размер пособия составляет 8422 руб., 12 633 руб. и 16 844 руб. В 2025 году размер пособия составит 9 665 руб., 14 497 руб. и 19 329 руб. соответственно.

Пособие назначается на год по заявлению. Оно выплачивается беременным, вставшим на учет до 12 недель беременности, и одному из родителей, усыновителей, попечителей или опекунов ребенка возрастом до 17 лет. Семьям с несколькими детьми деньги выплачиваются в расчете на каждого ребенка.