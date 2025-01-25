ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц
Палестинская исламистская группировка ХАМАС передала Красному кресту четырех израильских заложников, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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