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Политика ,  
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ХАМАС освободил еще четырех израильских заложниц

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Палестинская исламистская группировка ХАМАС передала Красному кресту четырех израильских заложников, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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