Ирак тайно пропросил военных США остаться в стране

Власти Ирака снова пообещали убрать американский контингент, но неофициально пояснили, что это было сделано для внутренней аудитории — чтобы успокоить тех, кто недоволен ликвидацией одного из полевых командиров силами США

Требование Ирака о выводе американских войск было «попыткой удовлетворить внутреннюю аудиторию», но на самом деле власти настроены на переговоры о сохранении контингента. Об этом иракский премьер Мухаммед Шиа ас-Судани в частном порядке сообщил чиновникам США, пишет Politico со ссылкой на телеграмму Госдепартамента.

При этом, несмотря на позицию премьера, иракский парламент может предпринять шаги для вывода войск США, не исключает Politico. Премьер ограничен в контроле над некоторыми поддерживаемыми Ираном группировками, в поддержке которых он нуждался для прихода к власти год назад и которые сейчас являются мощным блоком в правящей коалиции, поясняет Reuters.

В Ираке дислоцированы примерно 2,5 тыс. американских военнослужащих. Они занимаются тренировками местных вооруженных сил и борьбой с оставшимися боевиками «Исламского государства» (ИГ), признанного террористической и запрещенной в России организацией.

Публичное объявление о начале процесса вывода иностранного контингента из Ирака власти сделали 5 января, на следующий день после убийства американскими военными в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари с помощью беспилотника. США подозревают его группировку в террористических нападениях на сотрудников американских ведомств в Ираке, в том числе и в организации минометного обстрела посольства в Багдаде, указывая, что его спонсировал Иран.

Убийство вызвало широкий общественный резонанс в Ираке. Багдад отмечал, что погибший входил в состав Народных мобилизационных сил (PMF), признанных властями Ирака официальным органом безопасности.

Пентагон не планирует полностью выводить войска из Ирака, ведомство подчеркнуло, что находится в республике по приглашению ее правительства, и пока не получало официальное требование покинуть территорию.

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Власти Ирака не впервые заявляют о намерении добиться вывода американского контингента. В январе 2020 года, когда американскими войсками был убит под Багдадом иранский генерал Касем Сулеймани, иракский парламент проголосовал за резолюцию о прекращении военного присутствия США. Резолюция не была обязывающей.

США объявляли о сокращении миссии в Ираке дважды. К 2011 году, после официального завершения Второй иракской войны, начавшейся со вторжения в 2003 году, страну покинули все военнослужащие, кроме 5,5 тыс. сотрудников частных военных компаний. Это произошло после того, как двум странам не удалось договориться о соглашении о статусе сил. В 2014-м иракское правительство попросило войска США вернуться, чтобы помочь изгнать «Исламское государство», завоевавшее к тому времени одну треть Ирака и большую часть Сирии.

В 2021 году Пентагон объявил о переходе роли миссии от боевой к консультационной, однако тогда численность американских военных в Ираке составляла 2,5 тыс. человек и не уменьшилась. В период активной фазы боевых действий, по данным Пентагона, в Ираке пребывало свыше 160 тыс. американских военных.