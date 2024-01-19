Пентагон сообщил о 140 ударах по базам США в Сирии и Ираке
Военные объекты США в Сирии и Ираке с 17 октября 2023 года подверглись ударам около 140 раз, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
«На сегодняшний день произошло около 140 нападений на войска США в Ираке и Сирии: 57 нападений в Ираке и 83 нападения на Сирию», — сказала Сингх (цитата по Al Mayadeen).
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