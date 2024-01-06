В Ираке решили вывести иностранные войска после авиаудара американцев

Мухаммед ас-Судани заявил о создании комитета, который займется вопросами ухода иностранных военных. Это произошло спустя сутки после убийства в Багдаде влиятельного командира проиранской группировки

Мухаммед ас-Судани (Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters)

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил о начале процесса вывода оставшихся иностранных войск с территории страны, сообщает Reuters. По его словам, будет создан специальный комитет, который подготовит условия для прекращения деятельности коалиционных сил на территории Ирака. В него войдут в том числе и представители иностранных армий.

Заявление ас-Судани прозвучало на следующий день после убийства американцами в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари. США подозревали его группировку в нападениях на сотрудников американских ведомств в Ираке, в том числе и в организации минометного обстрела посольства в Багдаде. В Пентагоне утверждают, что в результате удара с воздуха никто из гражданских не пострадал.

Иракские власти указывали на недопустимость подобных ударов и указывали, что группировка аль-Джавари активно участвовала в борьбе с «Исламским государством» (запрещенной в России террористической организацией).

В настоящее время на территории Ирака находятся около 2500 военнослужащих из состава международной военной миссии. Как заявлялось ранее, их задачей была подготовка солдат иракской армии и предотвращение реванша со стороны «Исламского государства».

Как сообщает Reuters, антиамериканские настроения в Ираке усилились на фоне операции в секторе Газа. С требованием убрать из страны военных из США и других государств международной коалиции выступают в том числе проиранские шиитские группировки, на которые опирался ас-Судани во время прошлогодних выборов.